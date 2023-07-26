Турист госпитализирован на Пхукете с причиненной себе травмой и подозрением на психические проблемы

На Пхукете госпитализировали 19-летнего туриста из Израиля, обнаруженного вечером 25 июля в вызывающем беспокойство состоянии на одной из центральных дорог тамбона Чернг-Талей. Мужчина не был одет, а на правой руке имел кровоточащий порез, который получил, когда разбил стекло в своей квартире. Ехать в больницу иностранец поначалу отказывался, но полицейские в итоге уговорить израильтянина это сделать. В квартире мужчины, приехавшего на Пхукет заниматься тайским боксом, обнаружили «лекарства от депрессии».

Иккапоп Тхонгтуб

Голый турист из Израиля с порезом на правой руке был обнаружен на главной дороге, ведущей от Boat Avenue к Таланг-Тауну. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Голый турист из Израиля с порезом на правой руке был обнаружен на главной дороге, ведущей от Boat Avenue к Таланг-Тауну. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Голый турист из Израиля с порезом на правой руке был обнаружен на главной дороге, ведущей от Boat Avenue к Таланг-Тауну. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Голый турист из Израиля с порезом на правой руке был обнаружен на главной дороге, ведущей от Boat Avenue к Таланг-Тауну. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Голый турист из Израиля с порезом на правой руке был обнаружен на главной дороге, ведущей от Boat Avenue к Таланг-Тауну. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Голый турист из Израиля с порезом на правой руке был обнаружен на главной дороге, ведущей от Boat Avenue к Таланг-Тауну. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о нуждающемся в срочной помощи молодом иностранце поступило в полицейский участок тамбона Чернг-Талей около 22:30 вечера 25 июля. Подполковник Сутхам Раттанасавангвонг в сопровождении нескольких сотрудников выехал на вызов и в итоге обнаружил мужчину на заправке Caltex у комплекса съемных апартаментов Tyler в Пасаке.

В момент прибытия полицейских сотрудник АЗС пытался остановить ему кровь полотенцем. Молодой мужчина, по словам очевидцев, был не в себе. На фото с места событий одежды на нем нет, если не считать полотенца.

Иностранец, оказавшийся гражданином Израиля в возрасте 19 лет, не стал противиться оказанию первой помощи, но от госпитализации отказался. Полицейским пришлось не менее часа беседовать с ним, прежде чем он [имя известно и полиции, и «Новостям Пхукета»] согласился отправиться в больницу.

Сотрудники полиции тамбона Чернг-Талей также сходили в Tyler, где жил 19-летний молодой человек, приехавший на Пхукет заниматься муай-тай. Там полицейские обратили внимание на следы крови на лестнице и в квартире молодого боксера. Также в его комнате обнаружилось разбитое стекло балконной двери, а само помещение было в беспорядке.

Полицейские принесли мужчине его одежду, документы и мобильный телефон. В отчете правоохранителей отмечается, что при осмотре квартиры была обнаружена упаковка «лекартств т антидепрессии», выданных мужчине в частной больнице. Ничего более подробно о препарате и о том, при каком именно диагнозе его назначают, сказано не было. При этом в отчете об инциденте употребляется слово «галлюцинации».

Сотрудники полиции пока ничего не сказали о том, что могло привести мужчину в нестабильное психическое состояние, в котором он, видимо, разбил стекло, а потом голым вышел на улицу, где перепугал местных жителей. О проверке боксера на содержание в крови наркотиков и алкоголя не говорилось.