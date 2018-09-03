Турист едва не лишился языка в результате аварии на багги

Турист из Саудовской Аравии был госпитализирован после того, как багги под его управлением разбился в холмах у Soi Klumyang в Чалонге.

3 Сентября 2018 10:57:35

Об инциденте с участием багги сообщили спасатели из Чалонга, работавшие на месте событий 2 сентября. Спасатели не раскрыли, что именно произошло, но на распространенных ими фотографиях и видео можно увидеть поврежденный багги розового цвета, находящийся в зарослях на склоне холма. Обстоятельства аварии неизвестны, но предполагается, что турист находился за рулем багги и не справился с управлением.

После инцидента пострадавший турист – 24-летний Мутеб Хаил Алсахли из Саудовской Аравии – был сперва доставлен в центр неотложной помощи при строящейся больнице Chalong Hospital, а затем переведен в Bangkok Hospital.

В пхукетском Центре помощи туристам (TAC) подтвердили госпитализацию иностранца и отметили, что в результате аварии мужчина едва не лишился языка.

«Его состояние уже лучше, но травма языка серьезная. Он его почти лишился», – заявил представитель ТАС.