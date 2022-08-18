Турецкая авиакомпания MGA анонсировала рейсы из России в Таиланд

Турецкая авиакомпания Mavi Gоk Aviation (MGA), созданная ANEX Group, объявила о планах запустить в этот осенне-зимний сезон рейсы из России в Таиланд через Анталью. Пока что речь идет о полетах из Москвы, Екатеринбурга и Казани, однако флот перевозчика состоит всего из трех самолетов, хотя к сезону должен вырасти до шести.

Новости Пхукета

18 Августа 2022, 06:56 PM

Лайнер Boeing 737-86J авиакомпании MGA. Фото: mga.aero

О запуске рейсов из России в Таиланд через Турцию сообщил «Вестник АТОР», издание Ассоциации туроператоров России. В качестве одного из источников информации указывается интервью генерального директора MGA Илькера Гечана изданию Airport Haber. В частности, он рассказал о парке воздушных судов перевозчика.

Сейчас во флоте MGA три лайнера Boeing 737-800, до конца года планируется расширение до шести за счет трех Boeing 777-300ER, причем один из них сейчас проходит модификацию салона, после окончания которой пассажировместимость составит 520 человек.

«Штат экипажей для полетов на Boeing 737-800 полностью укомплектован. Персонал для будущих Boeing 777-300ER будет набираться по мере поступления самолетов», – пишет «Вестник АТОР».

Компания будет заниматься чартерными перевозками, в качестве ключевых направлений рассматриваются Таиланд, Мексика и Доминиканская республика. По словам Гечана, сосредоточиться на полетах туда как раз и должны позволить ожидаемые компанией Boeing 777-300ER (ER обозначает Extended Range, то есть «расширенная дальность»).

«Мы продаем курортный туризм, и мы хотим делать это по всему миру. По этой причине мы выступаем за полностью чартерную модель. Мы будем стремиться расти на любом рынке, на котором мы находим потенциал», – цитирует «Вестник АТОР» слова господина Гечана.

Анонимный собеседник АТОР высказал предположение, что MGA постарается максимально оперативно открыть новые дальнемагистральные маршруты в зимний сезон на фоне «ограниченности перевозки на российском рынке».

«Высока вероятность, что перелеты в Мексику и Таиланд будут запущены уже до Нового года», – заявил собеседник издания.

«Вестник АТОР» отмечает, что сейчас в портфолио направлений MGA – 15 рейсов в Европу, включая такие страны как Австрия, Германия, Венгрия. На сайте компании информация о маршрутной сети отсутствует.