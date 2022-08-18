Турецкая авиакомпания MGA анонсировала рейсы из России в Таиланд

О запуске рейсов из России в Таиланд через Турцию сообщил «Вестник АТОР», издание Ассоциации туроператоров России. В качестве одного из источников информации указывается интервью генерального директора MGA Илькера Гечана изданию Airport Haber. В частности, он рассказал о парке воздушных судов перевозчика.
Сейчас во флоте MGA три лайнера Boeing 737-800, до конца года планируется расширение до шести за счет трех Boeing 777-300ER, причем один из них сейчас проходит модификацию салона, после окончания которой пассажировместимость составит 520 человек.
«Штат экипажей для полетов на Boeing 737-800 полностью укомплектован. Персонал для будущих Boeing 777-300ER будет набираться по мере поступления самолетов», – пишет «Вестник АТОР».
Компания будет заниматься чартерными перевозками, в качестве ключевых направлений рассматриваются Таиланд, Мексика и Доминиканская республика. По словам Гечана, сосредоточиться на полетах туда как раз и должны позволить ожидаемые компанией Boeing 777-300ER (ER обозначает Extended Range, то есть «расширенная дальность»).
«Мы продаем курортный туризм, и мы хотим делать это по всему миру. По этой причине мы выступаем за полностью чартерную модель. Мы будем стремиться расти на любом рынке, на котором мы находим потенциал», – цитирует «Вестник АТОР» слова господина Гечана.
Анонимный собеседник АТОР высказал предположение, что MGA постарается максимально оперативно открыть новые дальнемагистральные маршруты в зимний сезон на фоне «ограниченности перевозки на российском рынке».
«Высока вероятность, что перелеты в Мексику и Таиланд будут запущены уже до Нового года», – заявил собеседник издания.
«Вестник АТОР» отмечает, что сейчас в портфолио направлений MGA – 15 рейсов в Европу, включая такие страны как Австрия, Германия, Венгрия. На сайте компании информация о маршрутной сети отсутствует.