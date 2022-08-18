Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турецкая авиакомпания MGA анонсировала рейсы из России в Таиланд

Турецкая авиакомпания Mavi Gоk Aviation (MGA), созданная ANEX Group, объявила о планах запустить в этот осенне-зимний сезон рейсы из России в Таиланд через Анталью. Пока что речь идет о полетах из Москвы, Екатеринбурга и Казани, однако флот перевозчика состоит всего из трех самолетов, хотя к сезону должен вырасти до шести.

Новости Пхукета

18 Августа 2022, 06:56 PM
Лайнер Boeing 737-86J авиакомпании MGA. Фото: mga.aero

Лайнер Boeing 737-86J авиакомпании MGA. Фото: mga.aero

О запуске рейсов из России в Таиланд через Турцию сообщил «Вестник АТОР», издание Ассоциации туроператоров России. В качестве одного из источников информации указывается интервью генерального директора MGA Илькера Гечана изданию Airport Haber. В частности, он рассказал о парке воздушных судов перевозчика.

Сейчас во флоте MGA три лайнера Boeing 737-800, до конца года планируется расширение до шести за счет трех Boeing 777-300ER, причем один из них сейчас проходит модификацию салона, после окончания которой пассажировместимость составит 520 человек.

«Штат экипажей для полетов на Boeing 737-800 полностью укомплектован. Персонал для будущих Boeing 777-300ER будет набираться по мере поступления самолетов», – пишет «Вестник АТОР».

Компания будет заниматься чартерными перевозками, в качестве ключевых направлений рассматриваются Таиланд, Мексика и Доминиканская республика. По словам Гечана, сосредоточиться на полетах туда как раз и должны позволить ожидаемые компанией Boeing 777-300ER (ER обозначает Extended Range, то есть «расширенная дальность»).

«Мы продаем курортный туризм, и мы хотим делать это по всему миру. По этой причине мы выступаем за полностью чартерную модель. Мы будем стремиться расти на любом рынке, на котором мы находим потенциал», – цитирует «Вестник АТОР» слова господина Гечана.

Анонимный собеседник АТОР высказал предположение, что MGA постарается максимально оперативно открыть новые дальнемагистральные маршруты в зимний сезон на фоне «ограниченности перевозки на российском рынке».

«Высока вероятность, что перелеты в Мексику и Таиланд будут запущены уже до Нового года», – заявил собеседник издания.

«Вестник АТОР» отмечает, что сейчас в портфолио направлений MGA – 15 рейсов в Европу, включая такие страны как Австрия, Германия, Венгрия. На сайте компании информация о маршрутной сети отсутствует.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Срок пребывания по безвизу и визам по прибытию продлят с октября
Бангкок возглавил рейтинг самых популярных направлений на Agoda
В Банке Таиланда ожидают роста экономики на 3,6% в этом году вместо 3,3%
Таксистов практически освободили от транспортного налога на год
Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть
Министр туризма высказался за Full Moon Party до 4 утра
Турбизнес Пхукета продолжает держаться на Индии
Банк Таиланда впервые за несколько лет повысил учетную ставку
Lotus’s планирует 70-80 новых магазинов до конца года
Таиланд может поднять МРОТ на 5-8% уже в этом году
Минтуризма готово предложить CCSA продлить работу баров и клубов до 4:00 утра
Работники сферы развлечений требуют мер против иностранцев
Mama и Lay’s объявили о коллаборации
Турбизнес надеется на возвращение турпотока из Китая на фоне упрощения правил въезда в КНР
ТАТ: Пхукет заработал на туристах 26 млрд бат за январь-май

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
Thai Residential

 