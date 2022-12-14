Турбизнесу Пхукета предлагают звать людей на частичную занятостью

Министерство труда Таиланда обратилось к туристическому бизнесу Пхукета с призывом открывать больше вакансий с возможностью частичной занятости на фоне дефицита рабочих рук, грозящего подорвать восстановление экономики провинции. Работники на неполный день, включая студентов и пенсионеров, должны помочь отрасли справиться с кадровым голодом, который самому бизнесу был очевиден еще до того, как Королевство открыло границы для туристов.

Новости Пхукета

К середине декабря власти Таиланда публично признали то, о чем туристический бизнес на всех уровнях говорил еще в начале этого года – индустрия гостеприимства нуждается в работниках, чтобы обслуживать туристов, а за время пандемии этих рабочих рук не стало. И отельеры, и другие предприниматели много раз повторяли, что страна может оказаться не готова к приему гостей из-за рубежа, когда они вернутся, потому что за время COVID-19 многие бывшие работники отелей и ресторанах нашли работу в иных отраслях экономики и в других географических локациях. Бизнес предупреждал, что едва ли эти люди с легкостью бросят все и вернутся на курорты, когда станут снова востребованными.

Дефицит рабочих рук стал отчетливо виден профессионалам отрасли еще полгода назад, а сейчас ситуация еще больше усугубилась.

В заявлении от 14 декабря министр труда Сучарт Чоклин призвал бизнес решать эту проблему за счет более активного найма людей на частичную занятость, пишет Bangkok Post. При этом, если верить столичной газете, министр заявил, что «дефицит рабочей силы ухудшается тем фактом, что бизнес на Пхукете, особенно связанный с туристической отраслью, быстрыми темпами восстанавливается после трех лет связанных с пандемией закрытий» [в кавычки взята речь министра в том виде, в котором ее пересказывает Bangkok Post, не оформляя как прямую цитату].

Возможно, турбизнес поспорил бы с тем, что он сейчас, после пандемии, ухудшает чью-либо ситуацию, но дефицит кадров существует, а министр даже очертил его размер по своим данным – 17 тыс. человек. Именно столько дополнительных работников нужны Пхукету, чтобы реализовать спрос со стороны рынка. При этом в недавнем исследовании пхукетского офиса Департамента трудоустройства, входящего в структуру Минтруда, с похвальной точностью говорится, что «не менее 8772 работников срочно нужны 405 заведениям индустрии гостеприимства на острове». Даже если эти цифры верны, то это все равно тысячи людей.

От портье до главбуха

Брешь на трудовом фронте, по мысли министра труда, должны закрыть собой работники, которые не могут работать полный день, но готовы прийти на позиции с частичной занятостью. В частностью, речь идет о студентах, пенсионерах и всех, кому нужна подработка. Для них и для прочих соискателей Минтруда обещает организовать 27 декабря ярмарку вакансий в Central Phuket.

Также он добавил, что для того, чтобы помочь бизнесу в поисках людей министерство начнет публиковать объявления о вакансиях на страницах пхукетского офиса Департамента трудоустройства в Facebook и в официальной группе в Line. Впрочем, объявления о наборе персонала там публикуются и сейчас. К примеру, на работу зовут ресторан Kan Eang, отель Andamantra, кантри-клуб Blue Canyon. Заведения широко известны на Пхукете и уважаемы. При этом каждому нужен широкий перечень самых разных сотрудников – от главного бухгалтера помощника главы фронт-офиса до садовника, уборщицы и кэдди на поле для гольфа.

Некоторые из этих вакансий действительно могли бы заполнить студенты и пенсионеры, о привлечении которых заявил глава Департамента трудоустройства Пайрот Чотикасатхиен. Также его ведомство попробует уговорить вернуться на Пхукет тех его жителей, которые работают в других провинциях. Хотя странно было бы ожидать, что представители базовых профессий еще не вернулись, поскольку пхукетский МРОТ в 354 бата в день один из самых высоких в стране. А привлечение главбухов и менеджеров – задача совсем иного толка, где требуется индивидуальный подход к каждому потенциальному кандидату и едва ли применимы конвейерные методы.

При этом именно о дефиците квалифицированного персонала говорили на июньском бизнес-вечере AustCham представители индустрии гостеприимства – и не только пхукетской. Из выступлений участников форума складывалось впечатление, что как раз дефицита студентов на подработку носильщиками клюшек для гольфа они не испытывают.

«Нехватка квалифицированного персонала в сфере гостеприимства на Пхукете очень острая. Есть люди, которые хотят работать, но это следующее поколение работников, которое еще надо учить», – говорил региональный генеральный менеджер Angsana Laguna Phuket Майкл Зитек на встрече, посвященной ситуации с кадрами.

«Мы выходим на рынок труда, мы нанимаем рядовых сотрудников, и они есть. Желание работать у них имеется, но есть огромный разрыв в навыках, который надо заполнять, чтобы выйти на тот уровень, которого ожидают люди. Мы лишились старых профессионалов. У них есть семьи, и во время кризиса они обзавелись работой в других отраслях экономики. Они ушли из отельного бизнеса и наладили новую комфортные жизни, они совсем не рвутся назад на Пхукет», – добавлял господин Зитек.

«Люди есть, рабочие руки есть, но нет навыков и опыта», – резюмировал руководитель Angsana.

Об аналогичной ситуации говорила госпожа Лаксасубха Кридакорн, президент Тайско-австралийской торговой палаты и владелица Laksasubha Resort в Хуа-Хине. По ее словам, возвращающиеся туристы ожидают, что все будет на высшем уровне, но чтобы это обеспечить, нужны грамотные кадры с опытом работы. А вот они как раз возвращаються не спешат. Возможно, это связано и с тем, что Пхукет один раз уже разрушил их устоявшуюся жизнь, а теперь снова зовет к себе, когда они только наладили бы снова.

«Менеджеры уехали к себе в Удон, открыли собственные кафе, живут новой жизнью. Если набирать на их место людей без навыков, вернувшиеся туристы увидят разницу. Их будет встречать новый персонал, который еще не готов полностью», – предупреждала госпожа Кридакорн полгода назад.

Пхукетский бизнес до кризиса традиционно сотрудничал с местным кампусом Университета Принца Сонгкхла, с которым реализовывались программы обучения отельного персонала, но возвращающемуся к жизни Пхукету квалифицированные кадры нужно прямо сейчас, а еще желательно, чтобы эти люди не меняли потом сферу деятельности и если уезжали, то оставались бы в отрасли и развивались в ней дальше.

Работу над этим индустрия гостеприимства начала еще полгода назад, но подготовка кадров предсказуемо оказалась более долгим процессом, чем подписание приказа об открытии границ и даже запуск авиарейсов.

Кроме того, никто в отрасли по понятным причинам не говорит о том, что тайское законодательство поощряет наем на работу именно тайских граждан, то есть закрыть имеюшиеся вакансии желающими работать иностранцами едва ли получится. Легально нанимать иностранцев затруднительно, даже когда речь идет о трудовых мигрантах из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, с которыми у Таиланда подписаны соглашения, значительно облегчающие трудовую миграцию (хотя планы по единому рынку труда АСЕАН предсказуемо провалились). Нанять же, к примеру, россиянина для работы с туристами из России – задача минимум нетривиальная. На некоторые позиции это сделать невозможно по закону, а на другие можно, но дорого, хотя бы потому, что на каждого иностранца должны приходиться несколько тайцев.

В то же время на некоторые позиции тайские граждане идти не стремятся ввиду непристижности (смотри выше объявления о поиске садовника в Andamantra и официанта в Kan Eang), а на других просто не могут исполнять необходимые функции (к примеру, никто не ищет гида-тайца со знанием шведского или польского языка, хотя шведы и поляки входят в топ-15 по прибытиям на Пхукет).

Тук-тук. Но кто дома?

Впрочем, Bangkok Post все же нашла возможность закончить статью о кризисе на пхукетском рынке труда (а о нем местный бизнес говорил и до пандемии) на позитивной ноте. Газета сообщила, что со следующего года компания Grab запустит на острове сервис заказа тук-туков через мобильное приложение GrabTukTuk.

По словам управляющего директора Grab Ворачата Луксканалода, компания надеется, что этот сервис поможет подстегнуть местную экономику. Для начала на работу будут «подписаны» 100 водителей местных такси.

Впрочем, в статье предсказуемо нет ответа на вопрос, как наличие у туриста возможности заказать через Grab не только серый микроавтобус, но и красный, поможет, к примеру, отелю Andamantra решить проблему отсутствия плотника, а ресторану Kan Eang – обойтись без помощника повара на барбекю. Обе позиции, кстати, могли бы закрыть иностранные работники, нанятые на парт-тайм.