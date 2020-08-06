Операторы туристического бизнеса на встрече с Министерством туризма предложили новую стратегию приема иностранцев взамен туристических пузырей.

Новости Пхукета

6 Августа 2020, 01:07 PM

Турбизнес Таиланда предложил новую стратегию приема иностранных туристов под названием Safe and Sealed. Фото: Sarot Meksophawannakul / Bangkok Post

Концепция под названием Safe and Sealed («Безопасно и запечатано») должна помочь стране избежать худшего сценария развития ситуации, при котом туристическая выручка в следующем году может составить 675 млрд бат против 3,1 трлн в 2019 году.

Как пишет Bangkok Post, предложенная операторами стратегия предполагает возобновление туризма из-за рубежа с четвертого квартала этого года (начинается в октябре) с «более надежным медицинским контролем и большей гибкостью». Главное отличие от концепции туристических пузырей состоит в том, что принимать предлагается туристов не из отдельных безопасных стран на основе двухсторонних договоров, а из самых разных государств, где есть города без коронавируса.

Президент Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) Вичит Пракобгосон заявил, что хотя страна и открылась для определенных группа иностранцев, общее число визитеров будет менее 100 тыс., что не позволит избежать банкротства компания туристического сектора.

Новый план должен позволить Таиланду принять не менее 500 тыс. туристов, которые принесут экономике 50 млрд бат. Средняя стоимость отдыха должна составлять 100 тыс. бат на человек против 50 тыс. бат до пандемии коронавируса.

Как пишет Bangkok Post, министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн назвал предложенную схему последней попыткой позволить большинству компаний сферы туризма выжить и избежать увольнения сотрудников в четвертом квартале, если границы Таиланда останутся закрытыми для иностранных туристов.

«Слово «безопасно» означает, что мы будем принимать гостей из городов, где не фиксировалось заболеваний коронавирусом по меньшей мере в течение 30 дней. Отдыхать в Таиланде они будут на условиях «запечатанности», что подразумевает, что туроператоры будут размещать туристов в выделенных отелях и провинциях, которые согласятся принять этих туристов», – объяснил министр.

Среди прочих требований к иностранным гостям – наличие справки об отсутствии коронавируса, полученной за 72 часа до вылета, наличие страховки и сдача анализов по прилету.





