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Турбизнес сообщил об отмене тысяч поездок из-за короновирусных ограничений

Туристический бизнес Пхукета в отдельном письме на имя генерала Чан-Очи, а также министров здравоохранения и туризма сообщил об отмене тысяч поездок из-за рубежа в связи с возобновлением коронавирусного контроля. Письмо было направлено еще 7 января, а справки о вакцинации (или тесты по прибытию) стали обязательными для направляющихся в Таиланд туристов с 9 числа.

Новости Пхукета

9 Января 2023, 01:14 PM
В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме главе правительства Таиланда турбизнес Пхукета сообщает о тысячах отмененных поездок еще до вступления в силу распоряжения о возвращении коронавирусного контроля.

В новом письме, подписанном лидерами Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгамом и Тханетом Тантипириякитом, повторяется просьба к генералу Чан-Оче срочно пересмотреть решение о возобновлении коронавирусного контроля или найти какой-то другой выход из ситуации.

Причем в этот раз ассоциации аргументирует свою позицию реакцией зарубежных туроператоров, которые сразу после объявления о возвращении барьеров начали фиксировать массовые отказы туристов от поездок.

Как пишет РТА, за 72 часа с момента анонсирования ограничительных мер, только в Германии туроператоры сообщили об отмене тысяч забронированных ночей.

Отдельно бизнес был обеспокоен тем, как классифицировать причину отказа в плане возврата средств клиентам – считать ли решение тайских властей форс-мажором для всех сторон или нет. При этом официальный приказ о возвращении коронавирусного контроля до сих пор нигде не опубликован. Во всяком случае турбизнес найти его не смог, равно как и посольства зарубежных стран в Таиланде, к которым обратились туроператоры. На это, в частности, пожаловались российские представители отрасли.

Британские туристические компании отдельно упомянули, что возвращение коронавирусного контроля произошло очень быстро. Бизнесу не дали времени подготовиться, некоторых туристов известие застало буквально по пути в аэропорт. Не смогли заранее оповестить клиентов об изменениях и туроператоры из стран Скандинавии.

Решение Бангкока вызвало негативную реакцию и во Франции. Именно со стороны французского оператора Fly прозвучали слова «форс-мажор» и «тайская политическая нестабильность», как основание для возникновения непредвиденной ситуации. О том, что зарубежный бизнес может трактовать действия властей Таиланда именно таким образом, тайский бизнес говорил и раньше.

Де-факто решение было анонсировано в последний момент и не в виде приказа, а как уведомление без подписей ответственных лиц. Заявление-анонс министра здравоохранения Аунтина Чарнвиракуна тоже было доступно в пересказе прессы или, если кто-то не поленился найти – в изложении пресс-службы правительства.

Подтверждение новых мер от министра транспорта Саксаяма Чидчоба тоже было доступно только в пересказе средств массовой информации.

У российских туроператоров (а это 25% туристических прибытий на Пхукет сейчас) проблемой стало не только наличие не вакцинированных туристов, которые при всем желании не могли вакцинироваться к вылету, но и сама структура организации поездок, предполагающая оптовый букинг отельных номеров и мест на рейсах, как регулярных, так и чартерных.

«Многие из них [российских туристов] теперь не могут полететь в Таиланд, что причиняет огромный ущерб и оказывает негативное воздействие на бизнес. Нужны требования для въезда и кодекс поведения в виду официального документа, а не просто новостей СМИ, которые вызывают путаницу и неверные толкования», – говорится в письме туроператоров.

Один из примеров этого – вопрос о том, могут ли не вакцинированные туристы въехать в Таиланд при условии сдачи теста. В сообщения государственных СМИ прямо говорится, что нет (пассажирам должно быть отказано в посадке на рейс). При этом в уведомлениях NOTAM для авиаперевозчиков утверждается, что да, въезд по тесту возможен. По всей видимости, авиакомпания предлагается самим решать, что делать в данной ситуации. Но нигде не поясняется, что будет происходить с бессимптомным туристами с положительным (включая ложноположительный) анализом. Более того, не говорится и о том, что у таких туристов может не быть страховки, поскольку она обязательна не для всех въезжающих (для россиян не обязательна).

«Турпоператоры [из России, обеспечивающей четверть всех прибытий на Пхукет] были проинформированы российским посольством в Бангкоке, что объявление еще не стало официальным, поскольку невозможно найти никаких официальных документов на этот счет», – говорится в письме ТНА, направленном премьер-министру 7 января. По состоянию на первую половину дня 9 января ничего не изменилось.

«Пожалуйста, премьер-министр, рассмотрите возможность скорейшим образом отдать приказ, чтобы найти решение этих проблем и выход из ситуации ради блага всей экономики страны», – завершает турбизнес свое обращение к генералу Чан-Оче.

Напомним, что решение о возвращении туристических барьеров было принято на фоне предвыборной гонки. Всеобщие выборы в стране должны пройти в мае. Инициатором предложения и СМИ, и пресс-служба правительства называют главу Минздрава и вице-премьера Анутина Чарнвиракуна. Именно он является и автором резонансной инициативы по легализации марихуаны в стране.

 

 

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