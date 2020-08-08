Турбизнес просит помощи в диалоге с банками по кредитам

Закрытие границ в связи с пандемией коронавируса поставило пхукетские отели и другие виды турбизнеса на грань выживания, а одной из ключевых проблем стала необходимость продолжать выплаты по банковским кредитам на фоне практически нулевой выручки.

Таньялак Сакут

8 Августа 2020, 11:13 AM

Клиентов у турбизнеса нет уже четыре месяца, но по банковским кредитам по-прежнему надо платить. Фото: Таньялак Сакут

В связи со сложившейся ситуацией представитель южного региона страны в Туристическом совете Таиланда (ТСТ) Бхуритт Масвонгсса обратился к правительству с призывом вмешаться в ситуацию с кредитами и не допустить массовых банкротств, восстановление после которых займет годы.

«Сейчас практически у всех отелей на острове есть долговое обременение, лишь единицы не имеют кредитов. На этом фоне множество компаний на острове находятся в ситуации критического риска невозможности выплат по займам в текущих ситуациях», – заявил господин Масвонгсса, сам являющийся владельцем отеля Patong Resort Hotel.

«Некоторые отели все еще имеют возможности для переговоров с банками и реструктуризации кредитов, поскольку у них есть активы, которые можно использовать в качестве залога. Но многие гостиницы закрыты уже долгое время и не приносят никакой прибыли, так что для банков нет никакого интереса принимать в качестве залога и изымать при неуплате актив, который не приносит денег», – добавил он.

По мнению господина Масвонгссы, правительству нужно заключить ту или иную сделку с банками, чтобы не допустить волны банкротств туристического бизнеса на Пхукете и увольнения тысяч сотрудников, которая «усугубит проблемы в экономике еще больше».

Также представитель ТСТ по южному Таиланду предложил Бангкоку направить на остров по-настоящему доверенного представителя, который мог бы объективно оценить положение дел на острове и проинформировать о нем столицу.

«Мне не важно, кто конкретно это будет, но это должен быть кто-то, кого премьер-министр слушает и кому доверяет», – заявил господин Масвонгсса.

При этом представитель южного региона в ТСТ никак не прокомментировал тот факт, что две недели назад подобный эмиссар уже прилетал. Им был вице-премьер Джурин Лаксанависит.

«В данной ситуации нам как можно скорее нужен активный лидер, который будет представлять Пхукет», – повторил господин Масвонгсса.

Те же опасения разделяет и президент ТСТ Чайрат Трираттанаджараспорн, который в прошлом месяце заявил, что туристическая отрасль находится в той ситуации, когда еще одна соломинка может сломать спину верблюда. По его оценкам, около 30% всех компаний туристического сегмента уже «ушли с рынка», решив не дожидаться восстановления турпотока при отсутствии какой-либо конкретики. Больше всего пострадали экскурсионные компании, транспортные компании с небольшими парками машин, сувенирные магазины, рестораны и отели, ориентированные на иностранцев (особенно на китайских туристов).

С тем, что пхукетский туристический витязь оказался на распутье, согласен и президент Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет.

«Критический момент в том, что все бизнесы сейчас испытывают проблемы с выплатами банкам, поскольку у них просто нет денег, чтобы гасить кредиты», – заявил господин Пхунгдет.

Он также призвал Бангкок прислать на остров эмиссаров топового уровня, которые «смогут помочь на практике».

«Мы также просим Банк Таиланд направить к нам кого-то вместе с главами коммерческих банков, чтобы из первых рук узнать о проблемах, которые испытывают владельцы отелей и другого бизнеса», – добавил он.

«Наконец, мы надеемся, что Центр по администрированию в условиях COVID-19 все-таки выберет Пхукет первой провинцией, которая примет туристов из-за рубежа. После этого остров сможет стать ролевой моделью для других провинций, которые начнут принимать зарубежных туристов», – заявил господин Пхунгдет.

Добавим, что президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Руктэнгам уже попросил о том, чтобы аэропорту Пхукета разрешили прием зарубежных рейсов, поскольку на острове уже три отеля получили статус центров альтернативного карантина (ASQ). Еще 16 заведений ждут рассмотрения своих заявок.