Турбизнес просит оставить визы по прибытию бесплатными до конца апреля

Ассоциация туристических агентств Таиланда (АТТА), через членов которой проходит значительная часть турпотока из Китая, высказалась за продление срока бесплатной выдачи виз по прибытию туристам из 21 страны и территории, имеющим соответствующее право.

Новости Пхукета

3 Декабря 2018, 10:58 AM

Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Как заявил газете Bangkok Post президент АТТА Вичит Пракобкосон, продление срока бесплатной выдачи туристических виз простимулирует рост турпотока из Китая до 3 млн человек в первом квартале 2019 года. Если же срок продлен не будет, то ожидаемый турпоток составит 2,5 млн человек. Таким образом, по оценкам президента АТТА, на кону стоят 500 тыс. прибытий, притом что средний турист из КНР тратит на отдых около 55 тыс. бат (такова официальная статистика Минтуризма за 10 месяцев этого года).

Как пояснил господин Пракобкосон, обработка заказа на организацию отдыха туристической группы у членов АТТА занимает 30-60 дней. Таким образом бонусы от бесплатных виз имеют ограниченный эффект.

По словам президента АТТА, рост турпотока из Китая в этом году едва ли составит ожидавшиеся ранее 10%. Оптимистичным вариантом господин Пракобкосон считает рост на 5-8%. В первой половине ноября ежедневный турпоток через входящие в АТТА компании был на 11-30% ниже, чем год назад. Таким образом, даже в самые удачные дни члены АТТА не достигали прошлогодних уровней.

В декабре и январе АТТА расчитывает на более оптимистичные показатели, но таргет в 12 млн прибытий за 12 месяцев ассоциация уже не считает реалистичным. Более вероятный показатель – 10,5 млн.

При этом позитивную динамику АТТА фиксирует на индийском направлении, турпоток на котором за период с 1 января по 20 ноября вырос на 8,5%. Позитивную тенденцию подтверждает и статистика Минтуризма, согласно которой за 10 месяцев этого года страна приняла 1,28 млн индийских туристов, что на 11,2% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Индийский сегмент обещает стать для Таиланда самым перспективным из «развивающихся рынков» в ближайшие 5-10 лет.

«Мы следим за ситуацией и готовимся к новой волне на индийском рынке. Возможно, уже за десятилетие он обойдет китайский с его 10 млн прибытий», – отметил господин Пракобкосон.

Отметим, что на российском направлении все показатели пока соответствуют планам. За 10 месяцев Таиланд принял 1,1 млн туристов из России, таргет на весь год – 1,5 млн человек.