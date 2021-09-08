Турбизнес Пхукета решил добиваться «Дня свободы»

Частный бизнес Пхукета обратился к властям с призывом полностью открыть остров с 1 декабря. По мнению бизнесменов, подобный шаг позволит провинции за три месяца высокого сезона сгенерировать свыше 210 млрд бат туристической выручки.

Новости Пхукета

8 Сентября 2021, 05:33 PM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, просьба была озвучена на фоне осознания того факта, что частичное открытие острова по программе Phuket Sandbox не позволит бизнесу выжить.

«За последние два месяца, прошедшие с момент запуска программы Phukett Sandbox, остров принял всего лишь 20 тыс. туристов. Мы не можем продолжать в данном ключе, отели несут убытки. Нам нужно объявить «День свободы» 1 декабря», – заявила вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Нантхида Атисет.

Госпожа Атисет вместе с президентом Туристического совета Пхукета (РТС) Тханетом Тантипириякитом возглавила новую инициативу местного туристического сектора, считающего, что с 1 декабря все виды бизнеса на остров должны вернуться к полноценной работе, а местные жители – к привычному образу жизни, защищая себя от коронавируса соблюдение рекомендаций медиков.

Бизнесмены полагают, что возвращение внутреннего туризма на основах «новой нормальности» позволит привлечь в декабре марте около 3,5 млн гостей. Это вдвое меньше, чем в аналогичный период до пандемии, но все равно принесет около 210 млрд бат туризму и смежным отраслям.

Среди предлагаемых мер защиты от коронавируса – дополнительная вакцинация представителей целевых групп жителей третьим уколом вакцины (бустером), а также контроль за всеми прибывающими на остров, с обязательной проверкой сертификатов о вакцинации и/или экспресс-тестировании въезжающих на COVID-19.

Авторы инициативы отмечают, что при разработке своих предложений ориентировались на опыт открытия Великобритании, где основным критерием стала вакцинация 90% представителей целевых групп населения.

Для достижения аналогичного результата, отмечает госпожа Атисет, провинции потребуется дополнительно 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 70 тыс. доз вакцины Pfizer, требующих для внутрикожной инъекции «бустера» всего 20% от стандартного объема препарата, но дающего достаточную защиту от вируса.

В качестве примера она отметила опыт Нидерландов, где было продемонстрировано, что описанная техника не уступает по эффективности внутримышечной инъекции полной дозы препарата.

Сейчас Vachira Phuket Hospital изучает эффективность технологии внутрикожной инъекции 20-процентным объемом вакцины AstraZeneca в случае с пациентами, уже получившими две дозы вакцины Sinovac. Общий процент вакцинации населения Пхукета – 76,5%, среди лиц старшего возраста привиты 87,1%, среди жителей из группы риска по медицинским показаниями – 70%.

Согласно данным Министерства туризма и спорта, за июль-августа в рамках программы Phuket Sandbox остров принял 26,4 тыс. зарубежных туристов, объем сгенерированной туристической выручки составил 1,6 млрд бат.

Как указывает Иммиграционное бюро, в рамках программы на Пхукет прибыли 3,6 тыс. американцев; 3,4 тыс. британцев; 3,1 тыс. граждан Израиля; по 2,2 тыс. французов и немцев.







