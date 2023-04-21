Турбизнес Пхукета провел три роуд-шоу в Китае

Туристический бизнес Пхукета продолжает работу по привлечению отдыхающих из Китая, которые уже вышли на второе место по численности после россиян и продолжают расти. При этом пока что большую часть китайского турпотока составляют самостоятельные путешественники, массовые прибытия организованных групп еще фактически и не начались.

Новости Пхукета

ТАТ и турбизнес Пхукета провели еще три роуд-шоу в Китае. Фото: ТАТ

ТАТ и турбизнес Пхукета провели еще три роуд-шоу в Китае. Фото: ТАТ

ТАТ и турбизнес Пхукета провели еще три роуд-шоу в Китае. Фото: ТАТ

ТАТ и турбизнес Пхукета провели еще три роуд-шоу в Китае. Фото: ТАТ

Три последних роуд-шоу пхукетского бизнеса прошли в Чунцине, Пекине и Нянкине за неделю с 17 по 21 апреля, каждое из мероприятий было однодневным. Как следует из пресс-релиза Туристического управления Таиланда (ТАТ), презентации были нацелены на качественных туристов, заинтересованных в насыщенном отдыхе и готовых платить за впечатления.

ТАТ указывает, что продвигать Пхукет на китайском рынке отправились представители 38 отельных операторов, шести турагенств, трех туристических направлений и трех стратегических партнеров ведомства.

Как отметил директор ТАТ по маркетингу в Азии Танет Петсуван, одной из конкретных задач была популяризация запущенной ТАТ программы Tiew Muang Thai Ying Pai Ying Sanook («Чем больше ездишь в Таиланд, тем больше санука»), нацеленной именно на китайцев.

«Она [кампания] призвана подчеркнуть, что Таиланд остается топовым туристическим направлением для китайских путешественников, и способствовать продвижению широкого разнообразия качественных туристических продуктов и услуг, соответствующих стилю жизни представителей разных сегментов путешественников из Китая», – добавил господин Петсуван.

По данным Минтуризма Таиланда, за период с 1 января по 10 апреля 2023 года, Королевство приняло порядка 614,3 тыс. туристов из Китая. При этом план на год, согласно заявлению господина Петсувана, составляет 9 млн, что ненамного ниже пикового показателя докризисного 2019, когда Таиланд посетили 11 млн китайцев.

«На роуд-шоу делается акцент на продвижении качественного туристического опыта в Таиланде с отдельным фокусом на широту туристических продуктов и услуг, предлагаемых отдыхающим на Пхукете и в ближайших локациях на побережье Андаманского моря», – отметил заместитель главы ТАТ.

Господин Петсуван подчеркнул, что его ведомство радо видеть деятельное взаимодействие турбизнеса Таиланда и Китая, а также довольно тем, что китайская сторона по-прежнему уверена в Таиланде как туристическом направлении.

Согласно данным офиса Иммиграционного бюро Таиланда на Пхукете, за март остров принял 45,1 тыс. авиапассажиров из Китая (считаются только прибытия с прохождением паспортного контроля на острове), а за 1-15 апреля – еще 20 тыс. Больше показатели только у России – 94,3 тыс. и 37 тыс. соответственно.