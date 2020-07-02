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Турбизнес Пхукета проинструктировали подготовиться к приему туристов в августе

Министерство туризма и спорта призвало турбизнес Пхукета начать подготовку к ожидающемуся открытию границ для туристов в августе. Об этом по итогам встречи с министром заявил президент Торговой палаты Пхукета (РСС) Тханусак Пхунгдет.

Новости Пхукета

2 Июля 2020, 03:34 PM
Министр туризма (в центре слева) и губернатор Пхукета (в центре справа) встретились в Бангкоке. Фото: РСС

Министр туризма (в центре слева) и губернатор Пхукета (в центре справа) встретились в Бангкоке. Фото: РСС

В понедельник, 29 июня, господин Пхунгдет и губернатор Пхукета Наронг Вунчиеу нанесли визит в Бангкок, где встретились с Минтуризма Пхипхатом Ратчакитпракарном. Также участие во встрече приняли глава больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон и представители пхукетского турбизнеса, рассказал господин Пхунгдет.

«Министр туризма и спорта сказал нам, что мы должны быть готовы принять пляжных туристов. Пхукет – один из пяти курортных островов, выбранных для запуска кампании по возобновлению туризма», – заявил господин Пхунгдет в беседе с The Phuket News.

«Таиланд откроется для иностранных туристов в августе. Это более ранний срок, чем предыдущие планы, предполагавшие, что въездной туризм не возобновится до сентября или октября», – добавил господин Пхунгдет.

По мнению главы РСС, Министр туризма прекрасно осознается важность туристической отрасли для экономики Пхукета. Во вкладу в валовый продукт эта отрасль является наиболее важной из всех. При этом господин Пхунгдет полагает, что возобновление внутреннего туризма должно все же произойти раньше.

«Я ожидаю, что люди потянутся на Пхукет, как только правительство начнет распределять субсидии по утвержденной схеме поддержки туризма», – заявил он.

С 1 июля Таиланд отменил запрет на прием коммерческих авиарейсов из-за рубежа, но, как отметил генеральный менеджер пхукетского аэропорта Тхани Чуангчу, интереса к полетам на остров ни один из перевозчиков пока не продемонстрировал.

«Я думаю, они вернутся позже, а зависеть это будет от решений центрального правительства», – отметил господин Чуангчу.

Господин Пхунгдет и губернатор Вунчиеу также презентовали в Бангоке проект нового медицинско-оздоровительного комплекса на севере Пхукета. По словам господина Пхунгдета, главы Минтуризма и Минздрава позитивно встретили идею «и приняли предложение на дальнейшее рассмотрение».












 

 

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