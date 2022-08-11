Турбизнес Пхукета продолжает держаться на Индии

Прямые авиарейсы из Индии и Австралии помогают турбизнесу Пхукета держаться в низкий сезон, но полноценного восстановления остров может не увидеть вплоть до возвращения туристов с массовых рынков Китая и России. Такую оценку текущей ситуации дал в беседе с Bangkok Post президент Туристической ассоциации Пхукета Тханет Тантипириякит.

Новости Пхукета

11 Августа 2022, 02:43 PM

Индия с большим отрывом лидирует в списке стран по числу прибытий на Пхукет. Изображение: Phuket Info Center

Как отметил господин Тантипириякит, сейчас остров в среднем принимает по 20-30 прямых зарубежных авиарейсов в день. Доминирует среди конкретных направлений Индия, на которую приходится 47 рейсов в неделю. Сейчас эта страна является для Пхукета первым по значимости источником туристов, пишет Bangkok Post со ссылкой на господина Тантипириякита.

Данные Иммиграционного бюро эти цифры подтверждают. Согласно последнему отчету ведомства, за период с 1 мая по 10 августа через иммиграционный контроль в аэропорту Пхукета прошли 88,8 тыс. граждан Индии и 36,9 тыс. граждан Австралии. Есть еще 33,6 тыс. путешественников из Сингапура и 23,6 тыс. британцев, но, в любом случае, открыв индусов от всех остальных – в несколько раз.

За первую неделю августа туроператоры Пхукета провели роад-шоу в трех городах Индии – Дели, Мумбаи и Бангалоре. Мероприятия помогала организовывать административная организация Пхукета. За счет этих выставок Пхукет пытается монетизировать имеющийся на индийском рынке спрос.

Bangkok Post отмечает также улучшение на рынках, которые до кризиса традиционно обеспечивали турпоток в низкий сезон. В частности, позитивную динамику демонстрируют показатели прибытий из Австралии на фоне возобновления рейсов Thai Airways International и Jetstar Airways в Сидней и Мельбурн.

Также Пхукет надеется на рост числа прибытий из Южной Кореи в связи с увеличением числа прямых рейсов из Сеула с июля. Кроме того, велик интерес к Пхукету со стороны Гонконга, который недавно сократил срок отельного карантина по возвращению в страну (об этом сообщил сервис Expedia).

Господин Тантипириякит говорит, что ключевой фактор для полноценного восстановления туристической отрасли – это доступность авиарейсов. Сейчас провинция принимает ежедневно по 3-4 тыс. туристов в день против докризисных 7-8 тыс. В госкорпорации Airports of Thailand заявляют, что в аэропорту Пхукета предостаточно свободных слотов для приема дополнительных рейсов из-за рубежа, но сами авиакомпании не спешат запускать новые рейсы ожидая более стабильного спроса.

С момента начала программы Phuket Sandbox 1 июля 2021 года по 9 августа провинция приняла 859,7 тыс. зарубежных туристов. Цифра является скромной на фоне допандемийных показателей, но эти прибытия позволяют турбизнесу держаться на плаву.

Господин Тантипириякит отмечает, что без Китая и Индии, которые до кризиса обеспечивали 50% всего турпотока, остров может рассчитывать в лучшем случае на 2-3 млн туристов за весь 2022 год. Для сравнения, показатель допандемийного 2019 года – в районе 10 млн.

Европейский рынок до кризиса обеспечивал почти 20% всех прибытий и был особенно важным в плане финансовых возможностей туристов и продолжительности их отдыха, но европейцев, как отмечает господин Тантипириякит, не стоит ждать до октября, то есть до конца низкого сезона.

Туроператоры надеются, что наблюдающееся в последние недели снижение цен на нефть отразится и на стоимости авиабилетов, что поддержит прибытия из Европы и с других дальних направлений.

«Мы прогнозируем, что путешественники из Скандинавии, наши регулярные гости в зимние месяцы, увеличат продолжительность своих поездок с трех недель до шести на фоне того, что их траты в Таиланде дают больше ценности, чем в родных странах на фоне высокой инфляции», – добавил господин Тантипириякит.

Отметим, что Россия, несмотря на отсутствие прямых рейсов, продолжает оставаться в первой десятке туристических рынков по числу прибытий на Пхукет. За период с 1 мая по 10 августа через иммиграционный контроль в аэропорту острова прошли 10,6 тыс. обладателей российских паспортов, что является восьмым показателем среди всех стран. Китай находится на 14 месте с 6,3 тыс. прибытий.