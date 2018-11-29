Турбизнес Пхукета подвел итоги октября

Вице-губернатор Пхукета Пракоб Вонгманирунг встретился с представителями туристического бизнеса и выслушал их отчет о ситуации в октябре. Лидеры отрасли заверили господина Вонгманирунга, что Пхукет не так сильно пострадал от падения турпотока из Китая, как некоторые предполагали ранее.

Новости Пхукета

29 Ноября 2018, 05:26 PM

Фото: Таньялак Сакут

Отчет о встрече вице-губернатора с представителями туристической отрасли был распространен PR-службой администрации Пхукета сегодня, 29 ноября.

Согласно отчету, в нынешнем октябре заполняемость номерного фонда на Пхукете составила 71,13%, что всего лишь на 2,3 процентных пункта ниже показателя за аналогичный месяц предыдущего года. В пляжных районах заполняемость составила 78,53%.

Как указывается в отчете PR-службы, в общей сложности в октябре остров принял около 1,05 млн туристов. Средние траты на отдыхе составили 7,6 тыс. бат на человека. Общий объем выручки в отчете указан в размере 37,2 млрд бат.

Некоторые отели заявили о том, что у них китайские туристы отменили 5-10% бронирований, но при этом китайский рынок остался самым массовым. Следом расположились рынки России, Австралии, Южной Кореи, Малайзии и Германии.

Также представители турбизнеса сообщили вице-губернатору о растущем интересе к Пхукету со стороны самостоятельных индивидуальных путешественников (FIT).