Турбизнес надеется на возвращение турпотока из Китая на фоне упрощения правил въезда в КНР

Туристический совет Таиланда (ТСТ) с оптимизмом воспринял первые сигналы нормализации туристических связей с Китаем. Власти этой страны разрешили тайским авиакомпаниям ограниченное число рейсов в свои аэропорты, а также вдвое сократили срок карантина после въезда в КНР. Турбизнес Королевства осторожно говорит о возвращении китайского турпотока в обозримом будущем.

Новости Пхукета

1 Июля 2022, 11:57 AM

Китайские туристы на экскурсии в Бангкоке. Фото: Taweechai Tawatpakorn / Bangkok Post

По словам вице-президента ТСТ Вичита Пракобгосона, «надежды на полное возвращение китайского туристического рынка остаются ограниченными», а шансы на полную отмену карантина в КНР к декабрю составляют «всего 50%», однако произошедшее смягчение ограничений уже можно назвать «самым позитивным сигналам за более, чем два года», пишет Bangkok Post.

Во вторник, 28 июня, Национальная комиссия Китая по здравоохранению сократила карантин для прибывающих из-за рубежа на неделю, так что теперь он составляет 14 дней вместо 21. Впрочем, особые надежды возлагаются на осенний национальный Конгресс Коммунистической партии Китая – если страна решит пересмотреть свою политику по COVID-19, то это может произойти именно на главном партийном событии года.

Говоря о Китае, господин Пракобгосон из ТСТ уже оценивает перспективы не только этого года, но и следующего. По его словам, если карантин останется в силе к декабрю, то и китайский Новый год в январе страна, вероятнее всего, встретит с закрытыми границами.

«Нам нужно смириться с тем, что если карантинная политика в отношении возвращающихся из-за границы китайцев останется – хотя бы с однодневным карантином – или поездки будут связаны с дополнительными затратами, такими как тесты на COVID-19, то китайские туристы будут воздерживаться от отдыха за рубежом, а туроператоры не смогут обеспечивать прибытие в Таиланд организованных туристических групп даже при полном открытии Королевства», – говорит вице-президент ТСТ.

Впрочем, зеленый свет на рейсы из Таиланда в Китай подстегнет хотя бы деловые и студенческие визиты, что уже лучше, чем ничего.

Тем временем, как отмечает Bangkok Post, индекс туристической уверенности в Таиланде во втором квартале достиг 53 пунктов (нормой являются 100 пунктов, все, что ниже этого показателя, свидетельствует о пессимизме в туристическом бизнесе). Для сравнения, во втором квартале 2021 года значение индекса было равно 11, прогноз на третий квартал – 62 пункта, отметил президент ТСТ Чамнан Срисават.

На фоне постепенной отмены коронавирусных ограничений 86% все связанных с туризмом операторов бизнеса вернулись к работе во втором квартале. Из отдельных сегментов хуже всего положение дел у операторов баров, клубов и прочих развлекательных заведений, которые дольше всего ждали отмены запретов. В этой сфере работу возобновили 64% компаний. Средняя выручка туристического бизнеса (по всем нишам) составляет во втором квартале 32% от показателей докризисного 2019 года, у туроператоров – 21%.

«Туристическому бизнесу нужно восстановить выручку минимум до 30% от допандемийной, чтобы выйти на окупаемость», – говорит господин Срисават.

«У нас нет выбора, кроме как придерживаться амбициозной цели в 12 млн зарубежных прибытий, поскольку это минимальный уровень для устойчивости все отрасли», – объясняет он, почему ТСТ до сих пор называет в качестве «прогноза» по прибытиям цифры, которые сильно превышают даже смелые расчеты Минтуризма и Туристического управления Таиланда (ТАТ). Они ограничивают свои желания уровнем в 7 млн, максимум – 10 млн.