Турбизес Пхукета надеется на снижение цен на авиабилеты

Представители туристического бизнеса Пхукета надеются, что авиакомпании смогут предложить туристам более доступные цены на билеты с наступлением высокого сезона. По мнению отрасли, острову нужно исправлять имидж дорогого курорта и подстегивать внутренний туризм на фоне отсутствия прибытий из Китая, которые до пандемии составляли значительную часть турпотока.

Новости Пхукета

19 Октября 2022, 09:00 AM

Туристы на воскресной ярмарке на Thalang Rd. в Пхукет-Тауне. Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post

О том, что Пхукету нужен турпоток не только из-за рубежа, но и из других регионов внутри страны, заявил президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит. По его мнению, внутренний рынок критически важен для выживания отрасли, покуда прибытия из-за рубежа не восстановились полностью. В частности, почти нулевым остается поток из Китая, власти которого продолжают политику нулевой терпимости к коронавирусу, пишет Bangkok Post.

Господин Тантипириякит отметил, что прибытия внутренними авиарейсами в международный аэропорт Пхукета сейчас колеблются в районе 8-9 тыс. человек в день, прибытия зарубежными рейсами составляют около 5 тыс. Главный сдерживающий фактор на внутреннем рынке – высокая стоимость авиабилетов.

Свою роль играет и имидж Пхукета как дорогого курорта, сформировавшийся у граждан Таиланда еще задолго до пандемии. Стереотип о том, что на Пхукете все дорого, нужно менять, считает глава РТА. Отельеры, по словам господина Тантипириякита, уже прикладывают все возможные услилия, чтобы размещение в гостиницах и резортах было доступным, да и в целом стоимость жизни на острове не слишком высока, но цены на авиабилеты остаются сдерживающим фактором, указал президент РТА.

Как отметил господин Тантипириякит, стоимость перелета туда-обратно (видимо, имеется в виду Бангкок) может достигать нескольких тысяч батт, что сопоставимо с билетами за границу. Особенно чувствителен этот момент для семейных туристов, поскольку им приходится покупать комплект из трех, четырех или даже больше билетов, что существенно поднимает стоимость отдыха.

При этом, как отметил господин Тантипириякит, у аэропорта есть свободные слоты для приема дополнительных рейсов, появление которых могло бы способствовать снижению цен. Максимальная пропускная способность международного аэропорта Пхукета – 480 рейсов в день (включая и прибытия, и отправления), тогда как реальная загрузка перед пандемией составляла порядка 200-300 рейсов, а сейчас колеблется в районе 100. На этом фоне мощности аэропорта вполне позволяют авиакомпаниям добавить в расписания новые полеты на этот высокий сезон.

Глава РТА напомнил, что чартерное и регулярное авиасообщение с Россией и Китаем пока остается минимальным, что высвобождает мощности аэропорта под другие рейсы. В частности, из российских авиакомпаний с конца октября летать на Пхукет будут две – «Аэрофлот» и IKAR (Pages Fly), сейчас же этот сегмент полностью пустой.

«На фоне доступных слотов для внутренних перевозчиков мы бы хотели, чтобы они увеличили количество рейсов на Пхукет, что, в свою очередь, помогло бы снизить среднюю стоимость билета ввиду роста наличных мест на рынке», – озвучил пожелание турбизнеса господин Тантипириякит.