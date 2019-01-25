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Тук-тук столкнулся с легковой машиной в Камале

Водителю тук-тука Сакану Суансану повезло избежать серьезных травм, после того как его автомобиль столкнулся с легковой машиной в Камале.

Таньялак Сакут

25 Января 2019, 12:59 PM
Фото: Служба спасения Камалы

Фото: Служба спасения Камалы

Водителю тук-тука Сакану Суансану повезло избежать серьезных травм, после того как его автомобиль столкнулся с легковой машиной в Камале.
Водителю тук-тука Сакану Суансану повезло избежать серьезных травм, после того как его автомобиль столкнулся с легковой машиной в Камале.
Водителю тук-тука Сакану Суансану повезло избежать серьезных травм, после того как его автомобиль столкнулся с легковой машиной в Камале.
Водителю тук-тука Сакану Суансану повезло избежать серьезных травм, после того как его автомобиль столкнулся с легковой машиной в Камале.

Дорожная авария с участием тук-тука и легковой машины произошла около 14:30 четверга, 24 января. Как сообщила полиция, автомобили столкнулись на центральной дороге Камалы в районе поворота к Phuket FantaSea.

В результате аварии переднюю часть кузова тук-тука вмяло в кабину, белый седан Nissan Almera также получил серьезные повреждения капота. Впрочем, обоим водителям повезло избежать серьезных травм. Водитель тук-тука Сакан Суансан получил несколько порезов левой ноги, водитель легковой машины Панья Дилокчатурон ушиб голову и грудь.

В беседе с полицейскими Сакан Суансан заявил, что задремал за рулем. О предъявлении ему обвинений в опасном вождении полиция пока не сообщила.

 

 

 

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