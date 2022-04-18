ТТАА: Тайские туристы хотят за рубеж, но пока не спешат это делать

У тайских граждан накопился высокий спрос на туристические поездки за рубеж, но реализовать его мешают экономические факторы. Такое заявление сделал президент Ассоциации агентств путешествий Таиланда (ТТА) Сутхипхонг Пхынпхипхоп.

Новости Пхукета

19 Апреля 2022, 09:00 AM

Туристы в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса и негативного экономического фона поездки за границу в обычном режиме совершают лишь лица с высоким уровнем дохода, остальные же вынуждены сдерживать себя и ждать лучших времен, пишет Bangkok Post со ссылкой на господина Пхынпхипхопа.

Свою роль играют не только снизившиеся доходы населения, но и возросшая стоимость авиабилетов. Плюс поездки осложняют действующие во многих странах коронавирусные ограничения на въезд, которые требуют дополнительных расходов.

Господин Пхынпхипхоп полагает, что прекращение программы Test & Go и замена ее на свободный въезд в страну могли бы стимулировать выездной туризм, позволив турпотоку достигнут показателя в 1 млн человек по итогам года. Видимо, речь идет об упрощении и удешевлении возвращения из-за рубежа.

«Половина из 800 компаний-членов ТТАА уже закрылись. Работают около 200 компаний, тогда как остальные ждут более благоприятных правил совершения поездок», – говорит господин Пхынпхипхоп.

По словам президента ТТАА, в прошлом году поездки за пределы страны совершили всего 100 тыс. тайцев, причем основными драйверами стали Всемирная выставка 2020 в Дубае и упрощение условий въезда в многие европейские государства.

Управляющий директор NS Travel and Tours Чотечуанг Сурангура указывает, что по опыту его компании клиенты больше всего опасаются резких изменений условий въезда-выезда на фоне эпидемиологической обстановки. Впрочем, NS Travel and Tours уже планирует начать продавать туры за рубеж в сентября в надежде, чтобы к этому моменту ситуация и правила будут более ясными, нежели сейчас. Кроме того, в третьем квартале ожидается открытие Японии, а эта страна традиционно значится в списке самых желанных для тайских туристов.

Генеральный менеджер туроператора Quality Express Тханапон Чивараттанапорн отмечает наличие спроса также на поездки в Швейцарию, Великобританию, Турцию и Дубай на фоне отсутствия жестких требований к въезжающим. По его словам, у клиентов есть интерес к долгим каникулам за рубежом в этом году.

По словам господина Чивараттанапорна, люди уже знают, как жить в мире, где присутствует коронавирус, и как защищать себя от болезни. Это позитивно сказывается на продажах туров за рубеж.