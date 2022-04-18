ТТАА: Тайские туристы хотят за рубеж, но пока не спешат это делать

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса и негативного экономического фона поездки за границу в обычном режиме совершают лишь лица с высоким уровнем дохода, остальные же вынуждены сдерживать себя и ждать лучших времен, пишет Bangkok Post со ссылкой на господина Пхынпхипхопа.
Свою роль играют не только снизившиеся доходы населения, но и возросшая стоимость авиабилетов. Плюс поездки осложняют действующие во многих странах коронавирусные ограничения на въезд, которые требуют дополнительных расходов.
Господин Пхынпхипхоп полагает, что прекращение программы Test & Go и замена ее на свободный въезд в страну могли бы стимулировать выездной туризм, позволив турпотоку достигнут показателя в 1 млн человек по итогам года. Видимо, речь идет об упрощении и удешевлении возвращения из-за рубежа.
«Половина из 800 компаний-членов ТТАА уже закрылись. Работают около 200 компаний, тогда как остальные ждут более благоприятных правил совершения поездок», – говорит господин Пхынпхипхоп.
По словам президента ТТАА, в прошлом году поездки за пределы страны совершили всего 100 тыс. тайцев, причем основными драйверами стали Всемирная выставка 2020 в Дубае и упрощение условий въезда в многие европейские государства.
Управляющий директор NS Travel and Tours Чотечуанг Сурангура указывает, что по опыту его компании клиенты больше всего опасаются резких изменений условий въезда-выезда на фоне эпидемиологической обстановки. Впрочем, NS Travel and Tours уже планирует начать продавать туры за рубеж в сентября в надежде, чтобы к этому моменту ситуация и правила будут более ясными, нежели сейчас. Кроме того, в третьем квартале ожидается открытие Японии, а эта страна традиционно значится в списке самых желанных для тайских туристов.
Генеральный менеджер туроператора Quality Express Тханапон Чивараттанапорн отмечает наличие спроса также на поездки в Швейцарию, Великобританию, Турцию и Дубай на фоне отсутствия жестких требований к въезжающим. По его словам, у клиентов есть интерес к долгим каникулам за рубежом в этом году.
По словам господина Чивараттанапорна, люди уже знают, как жить в мире, где присутствует коронавирус, и как защищать себя от болезни. Это позитивно сказывается на продажах туров за рубеж.