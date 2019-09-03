Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Труп пропавшего в море китайца найден в воде у пляжа Фридом

Полиция Карона подтвердила обнаружение тела туриста из Китая, которого смыло волнами с прибрежных скал и унесло в море 1 сентября.

Новости Пхукета

3 Сентября 2019, 10:55 AM
Фото: Patong Surf Life Saving

Фото: Patong Surf Life Saving

Как сообщил «Новостям Пхукета» и The Phuket News майор Нивет Санкэо из полицейского участка Карона, поисковые команды обнаружили труп 35-летнего Иня Лэя неподалеку от пляжа Фридом в районе 8:30 утра 3 сентября.

Именно со скал пляжа Фридом туриста смыло в море мощной волной в воскресенье. Находившиеся там другие отдыхающие помочь китайцу не смогли, спасатели же на Фридоме не дежурят.

Майор Санкэо подтвердил, что тело уже опознано. У поисковых компаний нет сомнений, что им удалось обнаружить именно Иня Лэя.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Вице-губернатор предложил вписать красные флаги в закон
Подозреваемого в убийстве на Пхукете арестовали через 20 лет в Сатуне
Пляж Сурин вновь остался без лайфгардов
Магазины и офисы на части Bypass Rd. останутся без электричества 3 сентября
Турист из Китая пропал в море вечером 1 сентября
В ресторане в Самконге произошел пожар
Пхукетский подросток сообщил в полицию о вооруженном нападении
Купание в Патонге полностью запрещено из-за штормовой погоды
В Вичите ожидаются перебои с водоснабжением из-за отключения электричества 30 августа
Движение по пляжной дороге в Патонге временно возобновлено в нормальном режиме
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе
На борту лодки в Чалонге нашли мертвого моряка
На пляже в Патонге за день спасли 17 человек
Тайфун в Южно-Китайском море принесет Пхукету обильные дожди
Мужчину с полными подгузниками метамфетамина задержали в Чалонге

 

SKYPARK
Thai Residential

 