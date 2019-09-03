Труп пропавшего в море китайца найден в воде у пляжа Фридом

Полиция Карона подтвердила обнаружение тела туриста из Китая, которого смыло волнами с прибрежных скал и унесло в море 1 сентября.

Новости Пхукета

3 Сентября 2019, 10:55 AM

Фото: Patong Surf Life Saving

Как сообщил «Новостям Пхукета» и The Phuket News майор Нивет Санкэо из полицейского участка Карона, поисковые команды обнаружили труп 35-летнего Иня Лэя неподалеку от пляжа Фридом в районе 8:30 утра 3 сентября.

Именно со скал пляжа Фридом туриста смыло в море мощной волной в воскресенье. Находившиеся там другие отдыхающие помочь китайцу не смогли, спасатели же на Фридоме не дежурят.

Майор Санкэо подтвердил, что тело уже опознано. У поисковых компаний нет сомнений, что им удалось обнаружить именно Иня Лэя.