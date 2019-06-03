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Труп пропавшего в марте мужчины нашли в джунглях на мысе Панва

Полуразложившийся труп мужчины обнаружили в джунглях на мысе Панва. Мертвое тело было найдено в зарослях у дороги, идущей вдоль бухты Йон.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июня 2019, 05:32 PM
О пропаже масонга Сатхапорна Йинди было заявлено в полицию 12 апреля. Правоохранители полагают, что именно его тело было найдено 1 июня на мысе Панва. Фото: Полиция Вичита и страница Сатхапорна Йинди на Facebook

О пропаже масонга Сатхапорна Йинди было заявлено в полицию 12 апреля. Правоохранители полагают, что именно его тело было найдено 1 июня на мысе Панва. Фото: Полиция Вичита и страница Сатхапорна Йинди на Facebook

Полиция Вичита получила сообщение об обнаружении тела вечером субботы, 1 июня. О находке в участок сообщил Манат Самат, староста шестого мубана Вичита.

На следующее утро полицейские и криминалисты отправились по указанному адресу, изучили место событий, после чего организовали доставку тела в Vachira Hospital. В ближайшее время специалистам больницы предстоит установить причину смерти мужчины.

Характерное кольцо на среднем пальце правой руки покойного позволило провести предварительное опознание. В полиции полагают, что в джунглях мыса Панва был найден труп 24-летнего местного жителя Сатхапорна Йинди, о пропаже которого родственники сообщили в полицию 12 апреля. Мужчина не появлялся дома с 15 марта, но обратиться в полицейский участок его родные решили не сразу.

Родители Сатхапорна Йинди подтвердили, что у их сына было абсолютно такое же кольцо, как найденное на мертвом теле. Впрочем, для полной уверенности полиция намерена организовать экспертизу ДНК.

По словам полицейских, ноги найденного на Панве трупа были связаны веревкой. В полиции полагают, что мужчина либо был убит непосредственно в джунглях, либо преступники привезли туда уже мертвое тело, а само убийство произошло где-то еще. По оценкам специалистов, умер мужчина около трех недель назад.

Отметим, что пропавший Сатхапорн Йинди был известен как один из «масонгов», пхукетских медиумов, играющих ключевую роль в ритуалах Вегетарианского фестиваля. В состоянии транса масонги прокалывают лица острыми предметами, ходят по углям, купаются в горячем масле без вреда для здоровья. Считается, во время ритуалов в их тела вселяются китайские божества.

 

 

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