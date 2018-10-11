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Труп иностранца обнаружили в море у пляжа Найтон

Официальные лица пока не установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в воде у пляжа Найтон в среду, 10 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Октября 2018 14:54:51

Фото: Tanapong Kernun
Фото: Tanapong Kernun

Полиция Саку и другие официальные лица получили сообщение об обнаружении трупа иностранца в море у пляжа Найтон во второй половине дня 10 октября. К моменту прибытия полицейских, спасатели уже достали погибшего из воды, однако опознать его до сих пор не удалось, поскольку мужчина был одет только в плавки и никаких документов при себе не имел.

В ходе осмотра тела полицейские обнаружили у погибшего ушид на задней стороне шеи и следы кровотечения из уха. Труп был доставлен в больницу Thalang Hospital, специалистам которой предстоит установить причину смерти.

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