Трудовым мигрантам и держателям карт Thai Elite открывают въезд в Таиланд

Центр по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) одобрил расширение списка иностранцев, которым разрешен въезд в Таиланд при соблюдении ряда условий. При этом к лицам, которые фигурировали в списке ранее, были предъявлены новые требования.

Новости Пхукета

22 Июля 2020, 05:27 PM

Пустующий зал в аэропорту Don Mueang. Фото: Bangkok Post

Как заявил официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин, фигуранты предыдущей версии списка (дипломаты, квалифицированные специалисты и так далее) теперь должны будут проходить карантин в государственных карантинных центрах. Вопросами таких визитов займется Министерство иностранных дел, пишет Bangkok Post.

Министерству труда нужно разработать правила приема неквалифицированных рабочих из Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, включая 69 тыс. человек, уже имеющих разрешения на въезд и работу, и еще 42 тыс., кто пока документы не получил. Речь идет только о работниках сфер строительства и производства продуктов питания.

По словам господина Висануйотхина, работодатели должны будут организовать для трудовых мигрантов собственные карантинные центры с размещением по несколько человек в комнате, поскольку размещение по одному в государственных карантинных центрах обойдется почти в 20 тыс. бат на человека.

Также был разрешен въезд въезд иностранцам, направляющимся на отраслевые выставки. Как отметил официальный представитель CCSA, в на участие в подобных мероприятиях в сентябре-декабре зарегистрировались 6 тыс. человек. Им нужно будет пройти «альтернативный государственный карантин». За меры безопасности будет отвечать Бюро по конвенциям и выставкам Таиланда.

«Альтернативный государственный карантин» будут проходить и прибывающие в Таиланд члены киносъемочных бригад. В случае с медицинскими туристами карантин будет осуществляться непосредственно в медицинских и оздоровительных заведениях параллельно с процедурами.

Что касается держателей карт Thai Elite (почти 7,3 тыс. человек в разных странах), то в отношении их известно лишь о том, что Минтуризма планирует пускать их в страну постепенно. На первом этапе приехать в Королевство смогут лишь около 200 держателей карт.





