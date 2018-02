Троих рабочих завалило грунтом на стройке в Пхукет-Тауне

Один человек погиб и двое пострадали в результате обвала грунта на стройплощадке у больницы Vachira Hospital в Пхукет-Тауне утром 21 февраля.

21 Февраля 2018 18:07:59

Фото: Таньялак Сакут

Как подтвердил «Новостям Пхукета» работавший на стройплощадке инженер Наронгрит Пумпаунг, обвал произошел около 10:00 утра во время выравнивания грунта. Земле оказались засыпаны трое рабочих. Когда мужчин откопали из-под грунта, один из них уже не подавал признаков жизни. Двое других были госпитализированы.

Позже полиция Пхукет-Тауна сообщила, что и погибший рабочий (ему было 37 лет), и двое его пострадавших коллег (им было по 20) являются гражданами Мьянмы. Трудовые мигранты выравнивали грунт рядом с земляным откосом трехметровой высоты, который не поддерживался никакими опорными конструкциями. Именно он и обвалился на рабочих в районе 10:00 утра.

Согласно данным с установленного на стройплощадке информационного щита, рабочие возводили здание клиники для детей с интеллектуальными нарушениями Dr Prawet Clinic for Children with Mild Intellectual Disability. Подрядчиком являлась компании Suwannarat Civil Co Ltd. Все работы на стройплощадке были приостановлены до окончания проверки стандартов безопасности.