The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Троих рабочих завалило грунтом на стройке в Пхукет-Тауне

Один человек погиб и двое пострадали в результате обвала грунта на стройплощадке у больницы Vachira Hospital в Пхукет-Тауне утром 21 февраля.

Таньялак Сакут

21 Февраля 2018 18:07:59

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

Как подтвердил «Новостям Пхукета» работавший на стройплощадке инженер Наронгрит Пумпаунг, обвал произошел около 10:00 утра во время выравнивания грунта. Земле оказались засыпаны трое рабочих. Когда мужчин откопали из-под грунта, один из них уже не подавал признаков жизни. Двое других были госпитализированы.

Позже полиция Пхукет-Тауна сообщила, что и погибший рабочий (ему было 37 лет), и двое его пострадавших коллег (им было по 20) являются гражданами Мьянмы. Трудовые мигранты выравнивали грунт рядом с земляным откосом трехметровой высоты, который не поддерживался никакими опорными конструкциями. Именно он и обвалился на рабочих в районе 10:00 утра.

Согласно данным с установленного на стройплощадке информационного щита, рабочие возводили здание клиники для детей с интеллектуальными нарушениями Dr Prawet Clinic for Children with Mild Intellectual Disability. Подрядчиком являлась компании Suwannarat Civil Co Ltd. Все работы на стройплощадке были приостановлены до окончания проверки стандартов безопасности.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Россия откроет почетное консульство на Самуи
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе
Вратарь сборной Таиланда по футболу дебютировал в Европе
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.