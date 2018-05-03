Троих бирманцев задержали за кражу из храма на холме Ранг

Полиция Пхукета раскрыла дело о незаконном проникновении в буддистский храм на холме Ранг и краже денег из ящика для пожертвований.

3 Мая 2018 09:20:18

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин, проникших в храм 27 апреля и похитивших наличные на сумму около 500 бат, были задержаны вечером 1 мая. Подозреваемых задержали на территории лагеря строительных рабочих, расположенного рядом с храмом, откуда они похитили пожертвования. Всем троим были предъявлены обвинения в краже.

Задержанные оказались трудовыми мигрантами из Бирмы. Двоим из них было по 18 лет, третьему – 22 года. Мужчины сознались в совершении преступления и заявили, что деньги им были нужны на еду. Бирманцы принесли извинениям всем буддистам, кого оскорбил их поступок.

Напомним, что согласно записям с храмовых камер видеонаблюдения, трое мужчин сперва попытались добраться до золотой статуи Будды (драгоценный металл, из которого она изготовлена, оценивается в 800 тыс. бат). Однако затем отказались от этой идеи и просто забрали наличные из ящика для пожертвований.

Арестовать подозреваемых удалось после того, как полиция отследила перемещения мотоцикла, на котором мужчины покинули территорию храма.