Трое жителей Пхукета дойдут пешком до Бангкока в память о Раме IX

Трое волонтеров гражданской самообороны решили пешком пройти путь от Пхукета до Бангкока, посвятив свою акцию памяти Короля Пхумипона Адульядета.

26 Сентября 2017 09:18:55

Фото: PR Dept

Волонтеры отправились в путь утром 25 сентября, после того как к ним с напутственным словом обратился вице-губернатор Снитх Сиривихок.

В общей сложности участникам акции – Прапатхану Сакуннету, Лытрапу Джирасаку и Самронгу Джирасаку – предстоит преодолеть 842 км.

Прапатхан в прошлом году уже принимал участие в аналогичной акции в память о Раме IX.