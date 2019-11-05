Трое задержанных сбежали из здания суда в Паттайе

Двое мужчин и женщина, которые должны были предстать перед судом Паттайи 4 ноября, совершили побег из здания суда, ранив офицера полиции.

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Как пишет Bangkok Post, побег из-под стражи совершили гражданин США Барт Аллен Хелмус, его тайская супруга Сиринапа Висетрит и некий гражданин Таиланда Ной Нинтхет. Сбежавшие должны были предстать перед судом по двум не связанным друг с другом делам о хранении крупных партий наркотиков. Господина Нинтхета должны были судить за хранение почти 230 тыс. таблеток метамфетамина, господина Хелмуса и госпожу Висетрит – за хранение 1 кг наркотика в кристаллической форме.

Как следует из публикации Bangkok Post, доставленные в суд обвиняемые напали на капитана полиции Тханамета Пхотипана, причем господин Хелмус оказался вооружен ножом, а господин Нинтхет – пистолетом. Офицер был госпитализирован с ножевыми и огнестрельными ранами, его состояние оценивается как критическое.

Участники побега скрылись из здания суда на белом пикапе Isuzu. Поиски по горячим следам результатов не принесли, полиция охарактеризовала сбежавших как крайне опасных.