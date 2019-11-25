Трое тайцев арестованы за угон мотоцикла в Патонге

Полиция оперативно раскрыла дело об угоне мотоцикла с Phra Metta Rd. в Патонге. Транспортное средство было похищено утром 20 ноября, а уже 23 числа полицейские арестовали троих подозреваемых.

Новости Пхукета

Как сообщила полиция Патонга, угон мотоцикла совершили трое местных жителей в возрасте 38 лет – Нарит Тхаксин, Нисусайман Корнаронгкун и Пхак Промбут. Мужчины не стали утруждать себя тем, чтобы заводить двигатель выбранного ими байка, а просто погрузили его в кузов пикапа и скрылись с добычей. При этом приглянулся ворам совсем не новый мотоцикл Honda Dream.

Согласно заявлению полиции, отследить злоумышленников помогли записи с камер уличного видеонаблюдения. Все трое были арестованы около 18:00 вечера 23 ноября в районе Soi Langkon Lengchang к югу от Патонга.

Как отметил шеф-полиции Патонга, обвинения предъявлены по статье о хищении транспортного средства, совершенном группой лиц. В настоящий момент неизвестно, могли ли арестованные быть причастны к другим угонам мотоциклов на Пхукете.