Трое таксистов устроили драку с охранником отеля

Конфликт между тремя таксистами и персоналом одного из престижных отелей в Май-Кхао произошел утром 21 сентября, после того как охранник гостиницы не впустил водителей в комплекс, где те намеревались подобрать клиентов.

21 Сентября 2017 18:01:20

Фото: Royal Thai Army

Как подтвердил The Phuket News командир 25-го пехотного полка Королевской армии Таиланда Санти Сакунтанарк, военных вызвали на подмогу полиции около 10:30 утра. Прибывшие по звонку солдаты выяснили, что драка началась после того, как охранник отеля не пустил водителей в комплекс.

Конфликт был снят на видео. На записи видно, что персонал отеля пытается успокоить таксистов и предлагает обсудить все спокойно, но один из водителей в ответ заявляет, что «обсуждать тут *** [нечего], слишком поздно уже обсуждать».

Личности такситов уже установлены. Ими оказались Сексак Чанпакди, Стхити Срисамут и Лерсак Чупак. Мужчинам предъявлены обвинения в причинении физического вреда другим лицам. Информация также передана в Департамент наземного транспорта, чтобы соответствующие записи были сделаны в личных делал таксистов. Кроме того, полиция и военные намерены проверить водителей на причастность к нарушениям правопорядка в прошлом.