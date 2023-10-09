Трое таксистов из Патонга избили туриста из-за 100 бат

Трое водителей тук-туков из Патонга были задержаны полицией в связи с избиением ими иностранного туриста, с которым один из них не договорился о стоимости поездки. Отдыхающий был согласен заплатить не более 300 бат, водитель требовал 400 бат. В итоге шофер позвал двух друзей для помощи в переговорах, которые закончились избиением иностранца. Финал событий был снят на видео и выложен в соцсети.

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Об очередном инциденте с водителями тук-туков в Патонге стало известно из видео, опубликованного в социальных сетях 8 октября. На записи видно, как некого иностранца арабской внешности отводят под руки от красного тук-тука люди в отельной униформе. В процессе к туристу подбегает от машины некий таец и несколько раз бьет ногой. Нападющего оттаскивают, турист падает на землю и ему помогают подняться.

Поздно вечером того же дня (примерно в 23:45) полицейский участок Патонга опубликовал ответ на ролик. Правоохранители сообщили, что по горячим следам разобрались с делом и задержали троих водителей, которым предъявили обвинения в коллективном причинении вреда другому человеку. К публикации были приложены фотографии задержанных, а также несколько скриншотов из видео.

Полиция пояснила, что инцидент произошел у отеля Amata на Rat-U-Thit 200 Pi Rd., куда таксист по имени Анусорн ранним утром привез неназванного туриста из Саудовской Аравии и где решал с ним вопрос об оплате при поддержке коллег, имена которых указаны в публикации как Абхисит и Насралла.

Господин Анусорн подобрал пассажира на Soi Sansabai в районе 6:15 утра и согласился отвезти его за 200 бат к отелю у кольцевой развязки в северной части Патонга. У развязки пассажир сказал, что его отеля в этом месте нет и уточнил адрес, после чего Анусорн поехал в Amata, находящийся в 2 км от кольца, но в 300 метрах от того места, где водитель изначально подобрал пассажира.

Общая дистанция поездки могла в итоге составить порядка 4 км, хотя точно это неизвестно. Как бы то ни было, на месте таксист назвал в качестве итоговой цены 400 бат. Турист отказался платить больше, чем 300 бат, на фоне чего и вспыхнул конфликт, закончившийся дракой.

В отчете полиции говорится, что в какой-то момент иностранец вытащил ключи из замка зажигания тук-тука, но не уточняется, почему это важно.

При этом полиция Патонга добавила, что сама займется обвинениями в нападении, но при этом также направит дело в местный офис Дептранса (PLTO), где рассмотрят вопрос о временном лишении тук-тукеров лицензий.