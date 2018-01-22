The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Трое сотрудников аэропорта Пхукета задержаны за кражи

Полиция Саку задержала троих выходцев из провинции Пхичит, работавших в службе обработки багажа пхукетского аэропорта и промышлявших кражей ценных вещей из чемоданов туристов.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Января 2018 16:34:41

Фото: Полиция Саку
Фото: Полиция Саку

Как объявил подполковник полиции Джирасак Сиеамсак, в рамках расследования дела о кражах ценностей из багажа были задержаны 29-летний Нирут Саксри, 30-летний Манот Накпиджит и 23-летний Чакрит Джанпрасерт.

У задержанных было обнаружено более 100 предметов, которые, как полагает полиция, были ранее похищены из багажа пассажиров международного аэропорта Пхукета. В частности, полиция изъяла у мужчин несколько мобильных телефонов, ноутбуков, ювелирных изделий, наручных часов.

Обвинения в кражах мужчинам пока не предъявлены, поскольку расследование еще не завершено. Однако задержанных уже привлекли к ответственности по антинаркотическим статьям, поскольку у всех троих были обнаружены запрещенные вещества. У Нирута и Манота полиция нашла марихуану, а у Чакрита – метамфетамин.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.