Трое сотрудников аэропорта Пхукета задержаны за кражи

Полиция Саку задержала троих выходцев из провинции Пхичит, работавших в службе обработки багажа пхукетского аэропорта и промышлявших кражей ценных вещей из чемоданов туристов.

22 Января 2018 16:34:41

Фото: Полиция Саку

Как объявил подполковник полиции Джирасак Сиеамсак, в рамках расследования дела о кражах ценностей из багажа были задержаны 29-летний Нирут Саксри, 30-летний Манот Накпиджит и 23-летний Чакрит Джанпрасерт.

У задержанных было обнаружено более 100 предметов, которые, как полагает полиция, были ранее похищены из багажа пассажиров международного аэропорта Пхукета. В частности, полиция изъяла у мужчин несколько мобильных телефонов, ноутбуков, ювелирных изделий, наручных часов.

Обвинения в кражах мужчинам пока не предъявлены, поскольку расследование еще не завершено. Однако задержанных уже привлекли к ответственности по антинаркотическим статьям, поскольку у всех троих были обнаружены запрещенные вещества. У Нирута и Манота полиция нашла марихуану, а у Чакрита – метамфетамин.