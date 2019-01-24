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Трое мужчин арестованы на Пхукете за хранение наркотиков, оружия и боеприпасов

Полиция Пхукета сообщила о задержании трех местных жителей за хранение наркотиков, оружия и боеприпасов.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Января 2019, 12:14 PM

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Все трое подозреваемых были арестованы 22 января в северной части Пхукета. Операцию полицейские проводили совместном с военными.

Первые два ареста были произведены в жилом доме в тамбоне Тхепкрасаттри около 14:00 дня. Там участники рейда обнаружили двух молодых мужчин – 22-летнего Тадпичу Сраксома и 25-летнего Атхита Джоднока. У первого полицейские изъяли 80 таблеток метамфетамина, револьвер Smith & Wesson калибра .38 и патроны к нему. У второго в кармане оказался патрон для дробовика 12 калибра.

Тадпиче Скрасому были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Атхиту Джодноку предъявили обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Еще один подозреваемый, 35-летний Прасит Сонгсанг, был задержан в районе 15:00 в жилом доме в тамбоне Чернг-Талей. У него полицейского обнаружили 200 мг кристаллического метамфетамина. Мужчине предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории.

 

 

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