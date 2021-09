Триатлон в Лагуне в 2021 году проводиться не будет

Запланированный на 21 ноября 2021 года триатлон в Лагуне (Laguna Phuket Triathlon) отменен на фоне сложной эпидемиологической обстановки и действующих в стране ограничений.

1 Сентября 2021, 05:23 PM

Фото: Laguna Phuket Triathlon

«С тяжелым сердцем мы объявляем об отмене 2021 Laguna Phuket Triathlon (запланированного на 21 ноября 2021 года) и переносе всех уже поданных заявок на участие на соревнования следующего года 20 ноября 2022», – говорится в пресс-релизе организаторов триатлона.

Из соображений здоровья и безопасности участников, а также на фоне новых ограничительных мер со стороны Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) и в сотрудничестве с властями, партнерами и спонсорами – мы уверены, что это наилучший шаг», – добавили организаторы.

Все уже поданные заявки на участие в триатлоне 2021 автоматически конвертируются в заявки на мероприятие следующего года без каких-либо дополнительных действий со стороны заявителя. В случае невозможности принять участие зарегистрированное лицо может передать свое право кому-либо еще.

«Пожалуйста, свяжитесь с Go To Race до 30 сентября 2021. Все запросы, поданные после этой даты, приняты не будут, а заявки на участие автоматически конвертируются. Если у вас есть вопросы или сомнения, не стесняйтесь связываться с нашим партнером по онлайн-регистрации Go To Race по эл. почте info@gotorace.com или звоните по телефону 02-236-2931-(2) (по будним дням с 09:00-17:00)», – отмечается в пресс-релизе.

Организаторы приносят извинения за возможные задержки в обработке писем и звонков из-за ожидающегося большого потока обращений.

«Благодарим вас за понимание и надеемся на встречу в 2022 году. Берегите себя», – говорится в финальных строках обращения организаторов.