Триатлон в Лагуне состоится 22 ноября

Тайские поклонники триатлона отсчитывают дни до начала 27-х по счету соревнований Laguna Phuket Triathlon, которые пройдут, как и было запланировано, 22 ноября 2020 года в удостоенном престижных наград курортном комплексе Laguna Phuket. Количество полученных к настоящему момент заявок на участие в «Гонке легенде» превышает 500.

Партнерский материал

26 Октября 2020, 11:28 AM

Фото: Laguna Phuket Triathlon

частников ждут обе фирменные дистанции: классический триатлон (заплыв на 1,8 км, велогонка на 50 км и забег на 12 км) и спринт (заплыв на 0,5 км, велогонка на 20 км и забег на 6 км). В ходе всего мероприятия будут соблюдаться самые последние медицинские предписания в плане защиты жизни и здоровья участников. Организаторы соревнований уже скорректировали формат события для соблюдения социального дистанцирования, включая формат финиша на пляже и вечеринки в Xana Beach Club после забегов.

Также в программу старейшего в Азии триатлона в этом году впервые будут включены соревнования по дуатлону в формате забега на 4 км, велогонки на 50 км и забега на 12 км. Дуатлон будет проведен в один день с триатлонами, а все атлеты получат шанс лично оценить фирменный маршрут велогонки в Лагуне.

Регистрация открыта онлайн на www.lagunaphukettri.com до 15 ноября и непосредственно на месте проведения событий 21 ноября.

Чтобы получить максимум впечатлений от события, Laguna Phuket приглашает атлетов и сопровождающих их лиц остановиться в одном из семи отелей Лагуны, находящихся в пешей доступности или считанных минутах езды на бесплатных автобусах и паромах. Зарегистрировавшиеся участники могут получить специальные скидки, введя код LPT2020 на www.lagunaphukettri.com/travel/accommodation.

В прошлом году Laguna Phuket Triathlon занял пятую строчку из 10 в списке лучших триатлонов мира по версии Let’s Do This (Великобритания), а также был отмечен наградой за вклад в спорт и физкультуру Департамента физкультурного образования (DPE).

Подробная информация и регистрация на сайте www.lagunaphukettri.com. Чтобы узнать о возможностях спонсорского участия, заходите на www.lagunaphukettri.com/sponsorship или пишите директору по мероприятиям Laguna Phuket Triathlon Прапе Хеммин на эл. Почту info@lagunaphukettri.com.







