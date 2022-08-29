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Три женщины, ребенок и собака пострадали в авариях в Камале

Административная организация тамбона (OrBorTor) Камала сообщила о двух дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали четыре человека и одна собака.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 11:00 AM
Авария на Soi Bang Wan. Фото: Kamala OrBorTor

Авария на Soi Bang Wan. Фото: Kamala OrBorTor

Авария у Ratchaprachanukroh School. Фото: Kamala OrBorTor

Авария у Ratchaprachanukroh School. Фото: Kamala OrBorTor

Как следует из публикации OrBorTor на Facebook, авария с участием собаки произошла около 8:30 утра 29 августа на Soi Bang Wan.

Прибывшие на место события районные спасатели обнаружили двух пострадавших – 26-летнюю женщину и трехлетнюю девочку. У обеих были синяки и ссадины, но в госпитализации они не нуждались.

Информация о том, насколько сильно пострадала собака, отсутствует. На фотографиях, которые опубликовала OrBorTor, животного нет.

Днем ранее, 28 августа, в Камале произошло другое ДТП с участием мотоцикла, и в этом случае пострадавших уже пришлось отвезти в Patong Hospital. Согласно сообщению районных властей, байк с двумя женщинами упал после контакта с бордюром у школы Ratchaprachanukroh School. Инцидент произоешл около 16:00. 

Администрация Камалы напоминает, что спасателей можно круглосуточно вызвать по телефонам 093-781-9950 (OrBorTor Камалы) и 1669 (общенациональный экстренный номер).

 

 

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