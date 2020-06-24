Официальные лица проинспектировали три заведения в Пхукет-Тауне на предмет соблюдения требований новой нормальности.

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Три заведения в Пхукет-Тауне проверили на соблюдение правил новой нормальности

Проверка стартовала около 20:30 вечера вторника, 23 июня. Команду ревизоров возглавил господин Сирипонг Липрасит, руководящий Пхукетским центром по контролю за оборотом наркотиков, и его заместитель Тхонгчай Раттанадет.

К инспекции также присоединились представители управы округа Мыанг-Пхукет, сотрудники местного офиса Минздрава, волонтеры территориальной обороны и военнослужащие с базы третьего регионального командования ВМФ.

Команда ревизоров проверила заведения Ther и Ploenjit у кольца Нимит (кольца с морскими коньками), а также The Column Phuket на Takuapa Rd. Как объявил после инспекции господин Раттанадет, все три заведения прошли проверку. По словам чиновника, во всех из них соблюдаются предписания Минздрава.

«Во всех трех местах столики разнесены друг от друга для соблюдения социального дистанцирования, у посетителей на входе проверяют температуру, весь персонал постоянно носит маски», – заявил господин Раттанадет.

Одновременно господин Раттанадет предупредил, что все нарушители правил новой нормальности будут привлекаться к ответственности по закону.

Отметим, что каждое из проинспектированных заявлений имеют лицензию ресторана и поэтому может работать в настоящее время. Заведениям с лицензиями баров и клубов работать пока запрещено.