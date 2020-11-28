Три яхты из-за рубежа прибыли на Пхукет

Международный аэропорт Пхукета до сих пор не возобновил прием зарубежных рейсов, однако яхты из-за границы уже могут прибывать на остров. В частности, в пятницу, 27 ноября, в заливе Ао-По на якорь встали три лодки, прибывшие из-за границы.

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Согласно установленным правилам, все находящиеся на яхтах лица сдали анализы на коронавирус и согласились провести ближайшие две недели в карантине на борту.

В связи с прибытием первых зарубежных яхт на пирс в Ао-По приехал вице-адмирал Чонгчай Чомчонгпхэт, возглавляющий третье региональное командование ВМФ Таиланда.

«Все официальные лица должны соблюдать меры по защите от коронавируса в соответствии с приказами премьер-министра Праюта Чан-Очи. Яхтам разрешено вставать на якорь около острова Нака в тамбоне Паклок, округе Таланг», – заявил вице-адмирал.

«Я организовал команду медицинским специалистов из Vachira Phuket Hospital для взятия анализов у всех на борту. Никто из находящихся на яхтах лиц не сойдет на берег до окончания 14-дневного периода изоляции и получения официальными лицами всех необходимых записей», – добавил он.

Глава Морского департамента Пхукета Начапонг Пранит подтвердил The Phuket News, что все три яхты прибыли из-за рубежа: две из них ходят под флагами Малайзии (Cayenne и Investigator II), а третья – под флагом Австрии (Crabby).

Согласно заявлению господина Пранита, яхты Crabby и Investigator ll до начала коронавирусного локдауна базирововались на Пхукете. Закрытие границ застало их в открытом море. В свою очередь, Cayenne прибыла с Лангкави.

Господин Пранит добавил, что его ведомство ожидает прибытия новых яхт из-за рубежа.