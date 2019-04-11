Три воспитанника BISP получили спортивные стипендии в США

В этом году три воспитанника BISP получили возможность продолжить образование в США, благодаря своим спортивным достижениям – Фанн Руи Николь То (плавание), Сэм Макиннес (триатлон) и Уильям Валтос (футбол).

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Как известно, студенческий спорт является масштабным явлением в США. Американские университеты и колледжи буквально охотятся за студентами, способными принести им победы на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). И именно спортивные достижения в школьные годы открывают выдающимся старшеклассникам из других стран дорогу в американские ВУЗы.

В этом году сразу три воспитанника British International School Phuket (BISP) получили возможность продолжить образование в США, благодаря своим спортивным достижениям – Фанн Руи Николь То (плавание), Сэм Макиннес (триатлон) и Уильям Валтос (футбол).

Сразу оговоримся, что не стоит думать, будто получить спортивную стипендию в американском ВУЗе просто. Конкуренция между желающими стабильно высока, выдаются стипендии только за достижения в определенных видах спорта, плюс кандидат должен показать достаточный уровень академических успехов.

Уроженка Сингапура Фанн Руи Николь То начала учебу в BISP с десятого класса. За последние несколько лет девушка неоднократно упоминалась на страницах The Phuket News, а год назад зарегистрировалась на сайте collegeswimming.com, чтобы побороться за американские стипендии. Результаты сингапурки оказались достаточно хороши, чтобы сразу несколько ВУЗов сделали ей предложения. Взвесив все аргументы, Фанн Руи Николь То остановила выбор на Университете Нью-Мехико, находящемся в Альбукерке. Этот ВУЗ представлен в 1 дивизионе NCAA, так что в спортивном плане там все серьезно. При этом Фанн Руи Николь То отметила, что у нее были и другие причины выбрать Нью-Мехико: привычный климат и наличие среди студента знакомых, с которыми она либо тренировалась ранее, либо встречалась на соревнованиях.

У уроженки Шотландии Сэм Макиннес все складывалась немного иначе. Поскольку триатлон является новой дисциплиной в студенческом спорте в США, Сэм не была уверена в том, что ей стоит выбирать Америку. Однако после визита в Университет Королевы в Шарлотте (Северная Каролина) приняла решение, что будет учиться там.

«Мой тренер BISP был знаком с тренером университета и смог рекомендовать им меня. Сейчас у них занимаются триатлоном 40 юношей и девушек, и уровень у всех высокий. В плане триатлона этот университет является вторым в стране», – пояснил Сэм.

Также в Северную Каролину поедет филиппинец Уильям Валтос, капитан футбольной команды BISP в старшей возрастной группе. Молодой спортсмен принял участие в серии футбольных сборов и показал достаточный уровень, чтобы ему предложил стипендию Университет Уэйк-Фореста, также входящий в первый дивизион NCAA. Уильям утверждает, что с нетерпением ждет возможности поиграть с (и против) лучшими из футболистов американских университетов. За развитие игровых навыков он благодарит футбольную академию BISP и Cruzeiro.

Добавим, что сейчас в BISP работают академии следующих видов спорта: плавание, триатлон, футбол, гольф и теннис.