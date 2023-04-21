Три виллы обокрали за одну ночь на Пхукете

Полиция Пхукета расследует дело о серии краж ценных вещей и денег из трех домов в тамбоне Чернг-Талей. О совершенных 17 апреля преступлениях стало известно из публикации тайской актрисы Напакпапхы (Мами) Накпрасит, оказавшейся среди потерпевших. 21 апреля начальник полиции Чернг-Талей полковник Чалермчай Хернсават подтвердил журналистам, что правоохранительные органы проводят расследование, к которому подключен и центральный отдел пхукетской провинции.

Новости Пхукета

22 Апреля 2023, 09:00 AM

Публикация актрисы Напакпапхы Накпрасит о вторжении на ее виллу на Пхукете. Фото: Napakpapha / Instagram

Актриса Напакпапха Накпрасит рассказала о том, что стала жертвой воров, в публикации в Instagram. Пост был размещен 20 апреля и за сутки собрал более 1 тыс. реакций, а также был процитирован многочисленными новостными страницами в интернете. На публикацию обратили внимание и полноценные СМИ, такие как MGR Online. В частности, это издание получило подтверждение информации от начальника полиции тамбона Чернг-Талей полковника Чалермчая Хернсавата.

«Даже если вы думаете, что живете в безопаснейшем месте, на деле это может оказаться не так. В нашем поселке самая лучшая система охраны, но самая дорогая система – не гарантия безопасности жилья. Всегда может что-то случится», – написала звезда тайского кино у себя в Instagram.

Дальше госпожа Накпрасит рассказала, что в ночь происшествия пошла спать в районе 1:30, а около 4:00 утра услышала шум, «как будто кто-то что-то роняет». Сперва женщина подумала, что это может быть няня или горничная, но затем все же проверила через телефон камеры видеонаблюдения и выяснила, что в дом проник вор.

Из публикации сложно понять, был ли злоумышленник в доме, когда актриса проверяла камеры, или уже покинул помещение перед этим. MGR Online пишет, что добычей вора стали деньги и ценные вещи на сумму порядка 100 тыс. бат.

«У меня трясутся руку, сердце стучит быстрее, чем барабан. У меня в жизни сердце не билось так быстро», – описала свои ощущения актриса.

Утром 21 апреля журналисты MGR Online связались с полковником Херсаватом, который подтвердил, что забравшийся на виллу к актрисе вор, действительно, был снят камерами видеонаблюдения внутри дома. Однако съемка велась в инфракрасном режиме, так что изображения черно-белые. Офицер не уточнил, дало ли какие-либо результаты снятие отпечатков пальцев на месте событий, но отметил, что вор был в перчатках. В дом он попал через заднюю дверь и, видимо, неплохо ориентировался внутри.

«Подозреваемый – мужчина ростом порядка 160-165 см. В момент совершения преступления он был в футболке с коротким рукавом и круглым горлом, в кепке, в шортах до колена, на руках были перчатки, подбородок закрывала маска. Воры был без обуви», – описал подозреваемого полковник Херсават.

MGR Online добавляет, что ночью 17 апреля в том же районе Чернг-Талей обокрали еще два дома. Злоумышленников интересовали самые разные ценности, такие как часы, электроника, наличные деньги. Издание не уточняет, где именно в пределах тамбона Чернг-Талей находится поселок «с самой лучшей системой охраны», который сочла подходящим для себя актриса Напакпапха Накпрасит.