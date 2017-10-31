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Три улицы в Патонге перекроют на время парада вечером 1 ноября

Шеф полиции Патонга подтвердил, что на время парада вечером 1 ноября, будут закрыты для движения транспорта три улицы.

Таньялак Сакут

31 Октября 2017 18:22:18

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Большой уличный парад традиционно открывает ежегодный карнавал, знаменующий старт высокого сезона. В этом году карнавал продлится с 1 по 3 ноября. Большой парад в первый день карнавала должен начаться около 19:00 вечера. Во всяком случае это время называл ранее муниципалитет Патонга.

Шеф местной полиции Тассанай Ораригадет сообщил «Новостям Пхукета» вечером 31 октября, что в связи с проведением парада несколько улиц будут закрыты для транспорта с 17:00 до 20:00.

Как пояснил полковник Ораригадет, участники парада стартуют Phra Metta Rd. (точное место старта не указано) и двинутся по улице на юг. Затем колонна повернет на Prachanukhro Rd. и дойдет до пляжа. А оттуда по пляжной дороге Thaweewong Rd. доберется до футбольного поля у парка Loma Park.

«Пожалуйста, выбирайте маршруты объезда», – попросил полковник.

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