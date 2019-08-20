Три тоннеля на Пхукете будут по очереди закрыты на несколько часов в ближайшие три дня

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей предупредил, что три из пяти пхукетских тоннелей будут временно закрыты для движения транспорта в ближайшие дни

Новости Пхукета

20 Августа 2019, 09:21 AM

Фото: Архив The Phuket News

Как заявил господин Сомванг Лохамут из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей, в тоннелях у Central Festival, у Tesco Lotus Extra и в Банг-Ку необходимо установить новые счетчики расхода электроэнергии. В связи с этим на объектах придется отключить освещение и закрыть движение транспорта.

Установка счетчиков в тоннеле у Central Festival запланирована на вторник, 20 августа. Тоннель будет закрыт для движения с 10:00 до 13:00. На следующий день (21 августа) аналогичные работы будут проводиться в тоннеле у Tesco Lotus Extra, а 22 числа – в тоннеле в Банг-Ку (в конце Bypass Rd.).

Время проведения работ во всех трех случаях будет идентичным – с 10:00 до 13:00.