Три студента погибли в ночном ДТП в Лампанге

Микроавтобус с направлявшимися в столицу студентами профтехучилища из Лампанга столкнулся с грузовиком на шоссе Phahon Yothin Rd. В результате аварии три учащихся погибли, остальные получили травмы.

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Как пишет Bangkok Post, авария с участием микроавтобуса техникума Northern Mubankhru Technological College произошла в округе Ко-Кха провинции Лампанг около 1:00 вторника.

Микроавтобус врезался в задний бампер грузовика с кукурузой, двигавшегося в попутном направлении. Водитель грузовика Сомйот Тхонгсри заявил полицейским, что просто ехал по трассе в левой полосе, а затем почувствовал удар. Следом потеряла управление и врезалась в бетонный отбойник машина, двигавшаяся непосредственно за минивэном образовательного учреждения.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 16 учащихся техникума и водитель Течинпот Пхотхонг. Три студента в итоге погибли, остальные пассажиры и шофер получили травмы различных степеней тяжести (в шести случаях травмы оценены как тяжелые).

Имен погибших полиция не раскрыла. Известно лишь, что все они были студентами регионального кампуса Northern Mubankhru Technological College в провинции Лампанг и направлялись в центральный кампус колледжа учреждения для получения образовательных грантов.

Во врезавшейся в отбойник легковой машине находились пять человек – супружеская пара с тремя сыновьями. По словам полиции, мужчина избежал сколь-нибудь серьезных травм, однако его жена и дети пострадали.

Напомним, что 29 сентября в провинции Самут-Пракан погибли 13 учащихся технологического колледжа Sisaket Technical College из одноименной провинции Таиланда. Пикап, в кабине и кузове которого находились учащиеся, по некой причине вылетел с проезжей части, зацепил два придорожных столба, после чего перевернулся. Кузов транспортного средства не был оборудован для перевозки пассажиров, все находившиеся в нем студенты скончались. Также умер один из учащихся, сидевших в кабине с водителем.