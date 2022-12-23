Три школьника получили ножевые ранения в драке со сверстником

Полиция проводит расследование в связи с госпитализацией трех подростков после драки со сверстником у школы в Пхукет-Тауне. Согласно заявлению матери одного из пострадавших, подозреваемый уже сдался полицейским. Впрочем, сами правоохранители этого еще не подтвердили, а о самом инциденте известно лишь со слов этой матери и ее сына.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Декабря 2022, 09:17 AM

Пхукетский школьник Иккиу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительница Пхукета по имени Джанпен Вонгнак-Пхан рассказала, что ее сын Иккиу подвергся нападению у своей школы Phuttha Mongkol Nimit School около 16:30 вторника, 20 декабря. При этом Джанпен Вонгнак-Пхан – это никнейм женщины на Facebook, а Нонг Иккиу – прозвище ее сына. Точный возраст ребенка неизвестен, равно как и «паспортное» имя матери. Полное же имя мальчика не может быть раскрыто из-за того, что является несовершеннолетним.

Джанпен Вонгнак-Пхан рассказала, что после нападения ее сыну наложили в больнице два шва. Также госпитализирован и выписан после наложения четырех швов был его не названный приятель. Третий подросток по-прежнему находится в больнице, у него пробито легкое.

По словам Иккиу, он с друзьями стоял у школы и ждал возможности перейти дорогу, когда на них напал некий Бим. Юноша заверил, что не знаком с этим подростком, он ему известно имя и то, что он учится в школе OrBorJor в Набоне (Чалонг). Он затруднился объяснить причину нападения, но отметил, что Бим находился у его школы в компании примерно десяти своих друзей, а с места событий скрылся. Также до сих пор неизвестно, чем именно был вооружен Бим, и что делали другие дети, пока происходило нападение.

Подполковник Саравут Чорсуван из полиции Пхукет-Тауна заявил журналистам, что конфликт мог начаться со «словесной перепалки». В других публикация об инциденте упоминаются «косые взгляды».

Подполковник добавил, что свидетели происшествия из числа предполагаемых друзей Бима были вызваны в полицию для дачи показаний. Самого подозреваемого, согласно последнему заявлению офицера, полицейские еще не нашли.

При этом мать пострадавшего Иккиу написала в Facebook, что он все же явился в полицию, причем в тот же день (20 декабря), когда произошло нападение.

В этом году полиция Пхукета начала комментировать на Facebook резонансные дела, подобные этому. Центральный участок делает это в виде пресс-релизов, в которых объясняет, что произошло, согласно точке зрения полицейских. Впрочем, по данному делу никаких публикаций к утру 23 декабря еще не было.