Три школьницы на одном скутере пострадали в аварии в Пхукет-Тауне

Полиция Пхукет-Тауна пока не приняла решение, принимать ли какие-либо меры в отношении трех несовершеннолетних пхукетских школьниц, попавших в дорожную аварию на мотоцикле 24 сентября. Все три учащиеся ехали на одном скутере Honda Scoopy без шлемов.

Новости Пхукета

25 Сентября 2019, 02:25 PM

Три учащиеся Banbangneaw Municipal School пострадали в дорожной аварии 24 сентября. Школьницы втроем ехали на одном мотоцикле без шлемов. Фото: Kusoldham Phuket Foundation

Как рассказала «Новостям Пхукета» подполковник Нучари Лонгкэу из полиции Пхукет-Тауна, инцидент с несовершеннолетними учащимися Banbangneaw Municipal School произошел на Soi Bang Yai около 15:00 вторника, 24 сентября.

Три девушки-подростка возвращались из учебного заведения после экзаменов, и в какой-то момент управлявшая скутером 13-летняя школьница потеряла контроль над транспортным средством. Скутер столкнулся с придорожным бордюром, в результате чего девушка-водитель и обе ее пассажирки оказались на асфальте.

Управлявшая мотоциклом 13-летняя школьница к моменту прибытия помощи была без сознания, но позже пришла в себя. В результате аварии она получил травму головы и ссадины на лице и теле.

Первая пассажирка получила ссадины, вторая слегка повредила голову и также получила ссадины. Обе школьницы, которым оказалось по 13 и 12 лет соответственно, к моменту прибытия помощи находились в сознании.

Как пояснила подполковник Лонгкэу, «когда полиция прибыла на место событий, все три учащиеся лежали на земле с кровоточащими ранами». Девушки были одеты в школьную форму, мотоциклетных шлемов у них не было.

Обеих 13-летних пострадавших доставили для оказания медпомощи в Vachira Phuket Hospital, а 12-летнюю – в Phuket Provincial Hospital.

В беседе с «Новостями Пхукета» подполковник Лонгкэу отметила, что пока не приняла решение, применять ли какие-либо дисциплинарные меры к пострадавшим.

«Давайте дадим им поправиться сперва. Затем я смогу побеседовать и с ними, и с их родителями», – заявила госпожа подполковник.