The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Три россиянина пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Таиланде

Автобус российского туроператора вылетел с проезжей части и врезался в дерево в провинции Краби утром 16 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Марта 2018 09:02:58

Фото: Sutee Krabi
Фото: Sutee Krabi

Полиция получила сообщение о ДТП на шоссе Phetkasem Rd. около 7:00 утра пятницы, 16 марта. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили белый автобус, который врезался в дерево у обочины дороги. В момент инцидента в салоне находилось 36 россиян, трем из них – мужчине и двум женщинам – потребовалась госпитализация.

Водитель автобуса – 46-летний Рачен Савенгсук – рассказал полиции, что вез туристов с Пхукета в международный аэропорт провинции Краби. Его пассажирами были клиенты туроператора Coral Travel.

По словам господина Савенгскука, авария спровоцировал мотоциклист, который неожиданно подрезал автобус. Водитель попытался сманеврировать, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, но потерял контроль над транспортным средством. В итоге автобус вылетел в кювет и врезался в дерево.

По состоянию на середину дня 16 февраля полиция еще не предъявила никому обвинений по факту аварии.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.