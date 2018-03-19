Три россиянина пострадали в ДТП с участием туристического автобуса в Таиланде

Автобус российского туроператора вылетел с проезжей части и врезался в дерево в провинции Краби утром 16 марта.

19 Марта 2018 09:02:58

Фото: Sutee Krabi

Полиция получила сообщение о ДТП на шоссе Phetkasem Rd. около 7:00 утра пятницы, 16 марта. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили белый автобус, который врезался в дерево у обочины дороги. В момент инцидента в салоне находилось 36 россиян, трем из них – мужчине и двум женщинам – потребовалась госпитализация.

Водитель автобуса – 46-летний Рачен Савенгсук – рассказал полиции, что вез туристов с Пхукета в международный аэропорт провинции Краби. Его пассажирами были клиенты туроператора Coral Travel.

По словам господина Савенгскука, авария спровоцировал мотоциклист, который неожиданно подрезал автобус. Водитель попытался сманеврировать, чтобы избежать столкновения с мотоциклом, но потерял контроль над транспортным средством. В итоге автобус вылетел в кювет и врезался в дерево.

По состоянию на середину дня 16 февраля полиция еще не предъявила никому обвинений по факту аварии.