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Три россиянина попали в больницу после поездки в Таиланд

Несколько пассажиров рейса У-Тапао – Екатеринбург были направлены в больницу после посадки самолета с признаками кишечной инфекции. Три из них остаются под присмотром медиков.

Новости Пхукета

21 Марта 2018 09:26:01

Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons
Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Как пишет ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области и пресс-службу аэропорта Кольцово, десять пассажиров самолета, летевшего из Таиланда в Екатеринбург, в ходе полета пожаловались бортпроводникам на недомогание. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта на борту самолета Boeing 767 авиакомпании Royal Flight, осуществляющей авиаперевозки для Coral Travel и Sunmar. Лайнер выполнял чартерный рейс RL-8572.

После посадки лайнера пассажиры были осмотрены специалистами, и пятерых из них с признаками инфекционного заболевания и направили на госпитализацию.

«В больнице остались три человека, двое от госпитализации отказались», – приводит ТАСС слова представителя Роспотребнадзора.

По данным ведомства, госпитализированным поставлен предварительный диагноз острая кишечная инфекция. Лайнер, на котором летели туристы, был дезинфицирован, образцы произведенного в Таиланде бортового питания были направлены на лабораторные тесты.

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