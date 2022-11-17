Три ресторана на Кароне уличили в продаже рыб-попугаев

Менеджеры трех ресторанов у пляжа Карон были задержаны и доставлены в полицию в связи с нелегальной продажей рыб-попугаев, относящихся к числу охраняемых видов.

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Торговля нелегально добытой рыбой была выявлена в ходе рейдов, которые Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) проводил 15 и 16 ноября. В последнее время это ведомство редко фигурирует в новостях, хотя в годы массового туризма регулярно инициировало резонансные дела, в том числе, против туристов.

Участие в проверке также принимали сотрудники антикриминального подразделения Министерства природы и представители базирующегося в провинции Пханг-Нга центра по борьбе с нелегальным рыболовством и добычей морских ресурсов.

В ходе вечерних рейдов 15-16 ноября продажа рыб-попугаев была выявлена в трех ресторанах Карона, сообщили официальные лица. В списке значатся Chic Restaurant (девять рыб-попугаев), Bounty Seafood (пять рыб) и Ton Tan Seafood (две рыбы).

Все попугаи были до 50 см в длину. Чиновники не указали, в каком виде их предлагали посетителям, но отметили, что этих рыб защищают от вылова сразу три отдельных приказа Минприроды. На фотографиях, опубликованных после рейда, попугаи четко опознаются по своему характерному окрасу. Также на снимки попали благодарности туристов, ужинавших в перечисленных ресторанах.

«Очень вкусно! Спасибо большое!» – говорится в одной записке. Ниже нарисовано сердечко.

Менеджеры Chic Restaurant, Bounty Seafood и Ton Tan Seafood были доставлены в полицейский участок Карона для предъявления официальных обвинений. Официальные лица не уточнили, какие штрафы им грозят.

Напомним, что в августе в нелегальной добыче рыб-попугаев на территории нацпарка на Пхи-Пхи был уличен турист и тиктокер-путешественник из Франции. Мужчина успел покинуть страну до того, как официальные лица пришли его арестовывать.

Уже находясь за границей, француз опубликовал извинения в соцсетях. Мужчина добавил, что является профессиональным подводным охотником, объездил весь мир, но не знал, что добыча охраняемых видов на территории национального парка может быть незаконной. Впрочем, тайский лодочник, который отвез мужчину на подводную охоту в нацпарке, тоже явно не препятствовал браконьерству.