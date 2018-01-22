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Три провинции приняли стратегию по повышению безопасности на морском транспорте

Пхукет, Краби и Пханг-Нга приняли совместную стратегию по повышению безопасности на морском транспорте.

Новости Пхукета

22 Января 2018 17:10:29

Фото: PR Dept / Krabi Office
Фото: PR Dept / Krabi Office

В субботу, 20 января, на острове Пхи-Пхи-Дон прошла встреча губернаторов провинций Пхукет, Пханг-Нга и Краби, посвященная вопросам безопасности на морском транспорте. Вместе с губернаторами участие в совещании приняли представители профильных ведомств, включая Департамент чрезвычайных ситуаций и морскую полицию.

Проблема вернулась на повестку дня после серии происшествий с участием туристических судов. В частности, 14 января спидбот с туристами загорелся в заливе Пханг-Нга, а несколько дней спустя два катера столкнулись у побережья Пхукета.

«Я хочу, чтобы все задействованные в процессе департаменты строго проверяли состояние лодок, а также состояние управляющих ими лиц перед выходом в море. Если что-то готово не на 100%, лодка не должна выходить в море», – заявил шеф полиции Краби генерал-майор Бунтхави Торакса.

В ходе совещания губернатор Краби Апхинан Пхыкпонг озвучил план по повышению безопасности морского транспорта в акватория Пхукет, Пханг-Нга и Краби. Десять пунктов плана сформулированы следующим образом:

  1. Объединить все потоки информации в сферах туризма и морского транспорта в провинциях Пхукет, Краби и Пханга. Туроператоры должны предоставлять всю информацию Агентству по продвижению цифровой экономики для загрузки на сайт «центра морского туризма».

  2. Ввести идентификационные браслеты для отслеживания местоположения пассажиров и судов.

  3. Улучшить общее состояние пирсов и системы видеонаблюдения на них.

  4. Организовать на Пхи-Пхи и на других основных пирсах центры по контролю за техническим состоянием лодок для проверки всех судов перед отправлением.

  5. Тщательно проверять туроператоров, отзывая лицензии в случае обнаружения нарушений.

  6. Проверять капитанов судов и членов команд на алкоголь и наркотики.

  7. Создать специальную службу быстрого реагирования с необходимым оснащением для оперативного оказания помощи в случае происшествий.

  8. Организовать систему стоянки лодок у островов Пхи-Пхи с тем, чтобы это не создавало угрозы туристам и окружающей среде. Напомнить капитанам о необходимости придерживаться утвержденного маршрута во время плавания.

  9. Организовать тренировочный центр для повышения уровня знаний о безопасности у капитанов и членов их команд и информирования об ответственности за нарушение требований безопасности.

  10. Обсудить ход реализации изложенных выше пунктов плана на следующей встреча в провинции Пханг-Нга.

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