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Три припаркованных мотоцикла сгорели у пляжа Фридом

Полиция проводит расследование по факту уничтожения огнем трех мотоциклов, сгоревших на импровизированной парковке у спуска к пляжу Фридом во вторник, 10 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Сентября 2019, 09:17 AM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Сообщение о пожаре у пляжа Фридом поступило в полицию Патонга в 12:45 вторника, 10 сентября. Сообщение приняла лейтенант Квансиринат Тхайрат, которая сперва передала информацию в пожарную службу муниципалитета, а затем отправилась на место событий.

Спасти транспортные средства в итоге не удалось. Когда пожарный автомобиль прибыл в указанную локацию, все три мотоцикла были полностью уничтожены пламенем.

Как отметила лейтенант Тхайрат, на месте событий ей удалось поговорить с двумя туристами из России, представившимися «владельцами» одного из сгоревших байков. Россияне заявили госпоже Тхайрат, что припарковали мотоцикл около 11:00, а вернулись в районе 12:15, когда байк уже сгорел. Госпожа Тайрат не пояснила, что происходило между 12:15 и 12:45, когда информация о пожаре поступила в полицию.

С владельцами двух других сгоревших байков полицейским, согласно рапорту лейтенант Тхайрат, поговорить не удалось. Причину пожара в настоящий момент устанавливают эксперты-криминалисты.

 

 

 

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