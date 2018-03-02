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Три пляжа Пхукета попали в азиатский топ TripAdvisor

Ни один из пляжей Пхукета не вошел в список лучших в мире по версии пользователей Tripadivor, однако три из них попали в Топ-25 Азии.

Новости Пхукета

2 Марта 2018 15:04:11

Если год назад Най-Харн занимал четвертое место в рейтинге, то сейчас – только седьмое. Фото: Нарапорн Туароб
Если год назад Най-Харн занимал четвертое место в рейтинге, то сейчас – только седьмое. Фото: Нарапорн Туароб

В Top 25 Beaches – Asia в этом году фигурируют пхукетские пляжи Най-Харн (7 место), Карон (11 место) и Ката-Ной (13 место). Годом ранее в азиатский топ входили также три пляжа: Най-Харн (4 место), Ката-Ной (8 место) и Фридом-Бич (11 место). Таким образом общее место Пхукета в рейтинге предпочтений пользователей Tripadvisor стало чуть хуже.

Лучшим пляжем Азии пользователи портала сочли Агонду в Индии, следом расположились Уайт-Бич на острове Боракай (Филиппины) и Нгапали-Бич в Мьянме. Лучший результат среди тайских пляжей в региональном рейтинге показал Пхра-Нанг в провинции Краби.

В глобальном рейтинге Top 25 Beaches – World первое место занял пляж залива Грейс-Бэй на островах Теркс и Кайкос (одна из британских заморских территорий в Вест-Индии). Вторым стал пляж Байя-до-Санчо в Бразилии, а третьим – кубинский Варадеро.

 

 

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