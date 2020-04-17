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Три новых вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на выходные

Посольство России в Таиланде анонсировало три новых вывозных рейса для россиян, желающих вернуться на родину.

Новости Пхукета

17 Апреля 2020, 11:21 AM
Два вывозных рейса совершит S7, еще один – «Уральские авиалинии». Фото: Fedor Leukhin

Два вывозных рейса совершит S7, еще один – «Уральские авиалинии». Фото: Fedor Leukhin

Как говорится в сообщении на странице посольства в Facebook, три новых вывозных рейса должны быть осуществлены 18 и 19 апреля из Бангкока.

18 апреля авиакомпания S7 Airlines должна совершить рейс по маршруту Бангкок – Владивосток. Ориентировочное время вылета – 11:45 утра по бангкокскому времени.

18 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» должна совершить рейс по маршруту Бангкок – Иркутск (дозаправка) – Екатеринбург. Ориентировочное время вылета – 15:40 дня.

19 апреля авиакомпания S7 Airlines должна совершить рейс по маршруту Бангкок – Новосибирск. Ориентировочное время вылета – 11:25 утра.

«К перевозке принимаются только граждане России, которые проживают в соответствующих субъектах Российской Федерации.
Зарегистрироваться на рейс необходимо на портале Госуслуги ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1», – напоминает посольство.

Для беспрепятственного проезда в аэропорт зарегистрированному на вылет пассажиру необходимо распечатать письмо из посольства и вписать в него свои имя, фамилию (латиницей) и номер загранпаспорта.

Скачать соответствующие письма можно по ссылкам ниже:

Бангкок – Владивосток 18 апреля: http://thailand.mid.ru/…/mi…/docs/letter_pass_VVO_S76262.pdf.

Бангкок – Екатеринбург 18 апреля: http://thailand.mid.ru/…/m…/docs/letter_pass_EKB_U6-3782.pdf.

Бангкок – Новосибирск 19 апреля: http://thailand.mid.ru/…/1letter_pass_Novosibirsk_s75702.pdf.

«Обращаем внимание, что указанная информация носит предварительный характер. Просьба следить за дальнейшими обновлениями на сайте посольства и соответствующих авиакомпаний», – просит дипмиссия.

О новых вывозных рейсах с Пхукета пока не сообщается. При этом агентство ТАСС указывает, что по состоянию на 16 апреля покинуть Таиланд хотят около 4 тыс. россиян, 800 из которых находятся на Пхукете.

Добавим, что накануне был осуществлен запланированный вывозной рейс из Таиланда по маршруту Бангкок – Казань – Уфа. Всего были вывезены 179 пассажиров россиян. Днем ранее на родину вернулись 67 россиян вывезенных из Таиланда, Индонезии и Вьетнама через Казахстан.

 

 

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