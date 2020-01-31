Три новых туриста помещены в карантин на Пхукете из-за подозрений на коронавирус

Господин Суконтапон не раскрыл национальностей тех новых пациентов, вызвавших подозрения у медиков. Никаких других подробностей директор Vachira Hospital также не сообщил.
В настоящий момент в карантине в Vachira Hospital находятся шесть человек, по одному – в Thalang Hospital и Patong Hospital, двое – в одной из негосударственных больниц острова.
Также господин Суконтапон подтвердил, что 29 января медики проверили температуру тела у всех сошедших на берег пассажиров круизного лайнера из Сингапура. Никто из них подозрений не вызвал. Сегодня в Патонг должен придти еще один лайнер, его пассажиров также проверят.