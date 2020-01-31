Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Три новых туриста помещены в карантин на Пхукете из-за подозрений на коронавирус

Три человека были помещены в каратин на Пхукете на фоне подозрений на заражение новым коронавирусом 2019-nCoV. Всего проверку сейчас проходят 10 человек, еще 13 были выписаны из больниц после проведения анализов, подтвердивших отсутствие вируса, заявил 30 января директор Vachira Hospital Чалермпонг Суконтапон.

31 Января 2020, 11:17 AM
Директор Vachira Hospital Чалермпонг Суконтапон. Фото: Phuket PR Department

Директор Vachira Hospital Чалермпонг Суконтапон. Фото: Phuket PR Department

Господин Суконтапон не раскрыл национальностей тех новых пациентов, вызвавших подозрения у медиков. Никаких других подробностей директор Vachira Hospital также не сообщил.

В настоящий момент в карантине в Vachira Hospital находятся шесть человек, по одному – в Thalang Hospital и Patong Hospital, двое – в одной из негосударственных больниц острова.

Также господин Суконтапон подтвердил, что 29 января медики проверили температуру тела у всех сошедших на берег пассажиров круизного лайнера из Сингапура. Никто из них подозрений не вызвал. Сегодня в Патонг должен придти еще один лайнер, его пассажиров также проверят.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть Карона останется без электричества 31 января
Дежурный врач аэропорта Пхукета опровергла сообщение о смерти человека от коронавируса
Ситуацию с запасами воды на Пхукете обсудили с министром внутренних дел
Больница Vachira Hospital получила 10 млн бат от фонда Kao Kon La Kao
Группе китайских туристов отказали в посадке на самолет из-за температуры у ребенка
Доставщики Grab на Пхукете требуют прибавки в 10 бат
Турист госпитализирован с ожогами после ДТП, приведшего к возгоранию мотоцикла
Процессия в честь богини Гуаньинь состоится 28 января в Пхукет-Тауне
Отель оштрафовали на 10 тыс. бат за слив неочищенных сточных вод в море
В аэропорту Пхукета продолжается проверка температуры у всех пассажиров из Китая
Ярмарка у храма Wat Chalong продолжается на Пхукете
В Вичите произошел пожар на седьмом этаже многоквартирного дома
Четыре человека пострадали в ДТП на холме в Патонге
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 80 человек
Северная оконечность Пхукета останется без электричества 30 января

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 